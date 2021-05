MARIO DELGADO PIDE APOYO A LA GUARDIA NACIONAL PARA LOS COMICIOS

Con ello se busca garantizar una jornada pacífica el próximo 6 de junio.

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, demandó este lunes sacar a la Guardia Nacional a las calles el próximo 6 de junio, durante la jornada electoral en Tamaulipas, Campeche, Estado de México, algunas zonas de Michoacán, la costa de Oaxaca y Tierra Caliente, Guerrero.

Cuestionado sobre la exigencia que en el pasado hacia la oposición de izquierda para evitar el despliegue policiaco o militar en las calles durante las elecciones, Delgado aseguró que “es distinto”: “Estamos en la cuarta transformación, porque no es un órgano represor ahora se encargan de garantizar la paz y la tranquilidad”.

Delgado Carrillo consideró que la presencia de la Guardia Nacional en esas seis entidades, todas gobernadas por partidos diferentes a Morena, permitirá que la gente tenga confianza para salir a votar, y que las estrategias para infundir miedo a los votantes no tengan efecto.

Por su parte el candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también tendrían que salir para que la gente pierda el miedo a votar, en especial en su estado.

“Solicitamos al gobernador Silvano Aureoles que respete el proceso en esta elección; tiene que asimilar que ya se va; que el pueblo de Michoacán está decidiendo por nuestro movimiento y que vamos a ganar”, dijo.

Ramírez Bedolla hizo también un llamado a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), que encabeza José Agustín Ortiz Pinchetti, para que intervenga y resuelva las ocho denuncias presentadas por presuntas irregularidades.

Cabe mencionar que Delgado Carrillo afirmó que su partido no va a la baja en las preferencias electorales y se burló de la coalición que integran PRI, PAN y PRD, al asegurar que esta alianza debió llamarse “Va por los moches” y no Va por México.

“La alianza ‘Va por los moches’ se va a quedar con las ganas”, dijo Mario Delgado.

Asimismo, denunció irregularidades de candidatos de la oposición en varias partes del país, por lo que urgió la intervención de la FEDE.

“Un caso muy evidente es en Guanajuato, donde hay vales para ir a comprar al supermercado o en Sinaloa, con la participación abierta de dos secretarios del gobierno de estado. O el reparto de 5,000 despensas en Durango a favor de la candidata del PRIAN“, acusó.

El caso de Tlaxcala, dijo Mario Delgado, es “escandaloso” por el reparto de despensas y un “despilfarro ofensivo para la gente”, expresó.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el morenista también criticó la alianza recién anunciada por el PRI, PAN y PRD para ser bloque opositor en la Cámara de Diputados.

“La oposición extraña los moches que se terminaron con la mayoría de Morena, por eso hicieron su alianza legislativa. El PRIANRD quiere controlar la Cámara de Diputados para quitarle el presupuesto a los programas del bienestar”, escribió.