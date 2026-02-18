Anuncian reapertura de la Av Benito Juárez en San Mateo Atenco

-La alcaldesa agradeció la paciencia de la ciudadanía y exhortó a los habitantes y visitantes a cuidar la infraestructura y respetar lo establecido en el Bando Municipal 2026.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, anunció que el próximo viernes 20 de febrero se reabrirá la circulación en la Avenida Benito Juárez, tras concluir una etapa clave de su rehabilitación en el tramo que comprende de Av. Solidaridad Las Torres a la calle Vicente Guerrero.



Desde las primeras horas de este día, brigadas de servidoras y servidores públicos municipales realizaron una jornada intensiva de limpieza en la zona para garantizar que la vialidad esté en óptimas condiciones para su reapertura. La alcaldesa agradeció la paciencia de la ciudadanía y exhortó a los habitantes y visitantes a cuidar la infraestructura y respetar lo establecido en el Bando Municipal 2026.



De manera paralela, Ana Muñiz sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Junta de Caminos del Estado de México, el Mtro. Joel González Toral. El encuentro tuvo como objetivo coordinar la siguiente etapa de rehabilitación de la Av. Benito Juárez, la cual se ejecutará mediante una inversión conjunta entre el gobierno estatal y municipal.



“Acordamos dar continuidad a las obras para fortalecer la infraestructura vial del municipio. Trabajando en equipo, logramos mejores beneficios para las familias atenquenses”, destacó la presidenta municipal.



Con estas acciones, el Gobierno de San Mateo Atenco reafirma su compromiso con la movilidad urbana y la modernización de las arterias principales que conectan al municipio, bajo el lema #UnidosSí.