Congreso de la CDMX aprueba que delito de violación contra menores no prescriba

Publicó una reforma al Código Penal para eliminar la prescripción en delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al Código Penal local que establece que los delitos de violación y violación equiparada cometidos contra menores de edad no prescriben, y en el caso de otros delitos como agresión o acoso sexual cometidos contra menores, el plazo para su prescripción, empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido los 30 años, y no 18 años de edad, como estaba establecido hasta ahora.

Ricardo Ruíz, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, expuso que la reforma “establece que no son prescriptibles los delitos de violación y violación equiparada, dejando a salvo el derecho de la víctimas de denunciar a su agresor en el momento en que considere que se encuentren preparados física, mental y psicológicamente”.

Mientras que la diputada local de Morena, Guadalupe Morales, expresó que el Poder Legislativo “está para proteger a nuestros menores y procurarles las mejores condiciones para su desarrollo…debemos incidir en leyes más severas para garantizar un desarrollo sano para la niñez”.

Por su parte la diputada Leticia Estrada, presentó y fue aprobada, una reserva al Artículo 111 y 181 bis, que establecen que el delito de pederastia no prescribe. La reforma entrará en vigor un día después de que sea publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.