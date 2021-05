Oposición gasta dinero a lo tonto en guerra sucia: AMLO

“Lo más importante de los últimos tiempos, el logro más importante ha sido el cambio de mentalidad de nuestro pueblo”, expresó el presidente.

No hay nada que temer, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre el manifiesto que firmaron PAN, PRI y PRD para conformar una coalición legislativa que sirva como contrapeso al Gobierno Federal desde el Congreso de la Unión y por una campaña del tricolor que se está difundiendo en redes y en la cual trabajan los estrategas políticos y de comunicación Antonio Sola y Vladimir de la Torre.

Durante la conferencia matutina, aseguró que las guerras sucias ya no funcionan en México debido a que la población está muy consciente y ya no es susceptible a la manipulación.

“Sólo adelantar que no pasa nada, no hay nada que temer, las guerras sucias no funcionan porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy despierto, avivado, no es susceptible de manipulación, eso quedó atrás. Lo más importante de los últimos tiempos, el logro más importante ha sido el cambio de mentalidad de nuestro pueblo, eso es lo más importante”, expresó.

Al mismo tiempo, lamentó que los partidos políticos gasten dinero a lo tonto, que dijo, podría ser público, en emprender campañas contra su administración.

“Yo no debería dar consejos, pero en una de esas es hasta dinero público, entonces sí vale la pena señalar y recomendar que eso ya no funciona y suele revertirse tiene efecto de bumerang, porque la gente está muy avispada y muy consciente”, manifestó.

“Cuando cambia la mentalidad de un pueblo cambia todo, el pueblo de México está a la vanguardia en el mundo, es de los pueblos más conscientes, más politizados del mundo. No lo han entendido algunos que piensan que con las mismas prácticas de siempre, que las campañas negras, las guerras sucias, la manipulación con eso van a imponerse, ya no, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, es otra realidad”, agregó.

El lunes, en un hotel de Ciudad de México, los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, firmaron el pacto legislativo con 10 compromisos concretos para devolver pluralidad y control al Congreso en la elección del próximo 6 de junio, así como para restablecer el equilibrio de poderes, la vida democrática del país y el presupuesto de egresos.