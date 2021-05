Diego Fernández de Cevallos denuncia a AMLO ante la FGR

El panista califica al Presidente de México como “corrupto depredador”.

El abogado y político Diego Fernández de Cevallos Ramos – también conocido como “El Jefe Diego”, militante del Partido Acción Nacional (PAN) -, presentó, este martes 25 de mayo, una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ello para que se investiguen los dichos del titular del Poder Ejecutivo Federal en contra del también ex candidato presidencial, y que sea la autoridad judicial quien ejerza las acciones penales correspondientes o se resuelva que no existen hechos delictivos.

“Hoy, 25 de mayo de 2021, a las 12:15 horas, personalmente acudí a la Fiscalía General de la República y presenté formal Denuncia de Hechos, en relación con las recientes imputaciones que me hizo el corrupto depredador que actualmente ensucia el Palacio Nacional”, indicó Fernández de Cevallos, en su cuenta de la red social Twitter.

El pasado 18 de mayo, “El Jefe Diego” retó al presidente, a denunciarlo ante la FGR. “Si López Obrador fuera un hombre de honor, sus acusaciones estarían sustentadas. Sin embargo, ha decidido no enfrentarme, quedando como lo que es: un difamador cobarde”, aseveró el ex candidato presidencial en un tuit.

En una carta que el ex senador dirigió al titular del Poder Ejecutivo Federal, aseguró que no corresponde al mandatario nacional imputarle delitos sin exhibir pruebas. “Comprendo que no quiera enfrentarme, cara a cara, en el Palacio Nacional”, respondió Fernández de Cevallos.

“Sin embargo, no corresponde al presidente de todos los mexicanos imputarme desde su púlpito imperial un delito de ahora y otro desde hace 20 años (que no cometí) y negarse a exhibir las pruebas que dice tener en mi contra”, abundó el ex senador.

“Le exijo presentar ante la [FGR] la denuncia correspondiente. Para que se integre la carpeta de investigación y se resuelva lo que en Derecho proceda”, indicó el abogado y político, de 80 años de edad.

“A los ciudadanos lo que interesa al respecto es saber quién es el delincuente: usted o yo”, señaló Fernández de Cevallos, quien agregó, también, que no espera que López Obrador lo denuncie formalmente, porque es un “difamador cobarde”.

“Como es de esperarse que no lo haga, pues está sobradamente probado que es usted un difamador cobarde, y que diariamente hace barullos para distraer al pueblo bueno, cada vez más pobre, y evitar rendirle cuentas de los destrozos que comete en el país”, agregó Fernández de Cevallos.

“Le advierto: si no satisface pronto mi exigencia, la denuncia de hechos la presentaré yo. Tenga la seguridad de que lo respetaré tan pronto usted respete a los gobernados, especialmente a los más vulnerables”, advirtió el ex candidato presidencial del PAN en su misiva.