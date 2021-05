Estados Unidos baja la calificación de la seguridad aérea de México

Esta medida impedirá a las compañías aéreas mexicanas sumar nuevos vuelos a Estados Unidos y limita la capacidad de las aerolíneas para llevar a cabo acuerdos comerciales, confirmó un funcionario estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos bajó este martes la calificación de seguridad aérea de México, una medida que impide a las compañías aéreas mexicanas sumar nuevos vuelos a Estados Unidos y limita la capacidad de las aerolíneas para llevar a cabo acuerdos comerciales, informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

En un comunicado, la FAA explicó que el gobierno de México no cumple con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y que si bien la nueva calificación permite a las compañías aéreas mexicanas continuar el servicio existente a Estados Unidos, prohíbe cualquier servicio y rutas nuevos.

“Las aerolíneas estadounidenses ya no podrán comercializar y vender boletos con sus nombres y códigos de designación en vuelos operados por México. La FAA aumentará su escrutinio de los vuelos de las aerolíneas mexicanas a Estados Unidos”, dijo el organismo.

La FAA agregó que está totalmente comprometida con ayudar a la autoridad aeronáutica mexicana a mejorar su sistema de supervisión de la seguridad aérea a un nivel que cumpla con los estándares de la OACI.

“Para lograr esto, la FAA está lista para proporcionar experiencia y recursos en apoyo de los esfuerzos continuos de AFAC (Agencia Federal de Aviación Civil ) para resolver los problemas identificados en el proceso de Evaluación de la Seguridad de la Aviación Internacional (IASA).

“Tanto AFAC como FAA comparten un compromiso con la seguridad de la aviación civil. El progreso sostenido puede ayudar a AFAC a recuperar la Categoría 1”, indicó en el comunicado.

Bajo el programa de Evaluación de la Seguridad de la Aviación Internacional (IASA), la FAA explicó que evalúa a las autoridades de aviación civil de todos los países con compañías aéreas que han solicitado volar a Estados Unidos, también a las que actualmente realizan operaciones a dicho país o participan en acuerdos de código compartido con aerolíneas asociadas de EU.

Finalmente, la FAA explicó que para obtener y mantener una calificación de Categoría 1, un país debe cumplir con las normas de seguridad de la OACI, la agencia técnica de las Naciones Unidas para la aviación.

Este lunes 24 de mayo, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la degradación de la calificación de seguridad aérea para México es una medida que busca beneficiar a las aerolíneas de Estados Unidos.

El mandatario federal desestimó que este tema implique un riesgo para las aerolíneas mexicanas debido a que en este momento están abocadas al transporte nacional y hay una recuperación en el mercado interno.

De acuerdo con Reuters, la degradación de México a categoría 2 desde la categoría 1 para la seguridad aérea implicará que el servicio actual de las empresas mexicanas en Estados Unidos no se verá afectado, pero tampoco podrán lanzar nuevos vuelos y las prácticas de mercadeo entre aerolíneas, como la venta de asientos en vuelos en código compartido, están restringidas.

Fuentes de la Administración Federal de Aviación dijeron que se han mantenido largas conversaciones con los reguladores de aviación mexicanos sobre sus preocupaciones en torno a la seguridad aérea y que no todas han sido atendidas.

Ante este señalamiento, el presidente López Obrador afirmó que el país ha cumplido con todas las regulaciones debido a que en gobiernos pasados se dejaron de atender.