Candidata del PRI a la gubernatura de Chihuahua llama a votar por el PAN

Graciela Ortiz dijo que no tiene posibilidades reales de ganar, por lo que llamó a votar por el PAN para que no gane Morena.

Graciela Ortiz, candidata del PRI a la gubernatura de Chihuahua se dijo sabedora de que no tiene posibilidades de ganar la contienda, por lo que hizo un llamado para que los priístas del estado voten por la candidata del PAN Maru Campos, quien actualmente enfrenta varios problemas legales por presuntamente recibir dinero de César Duarte.

“En mi caso no tengo la fortaleza electoral para aspirar a ganar; yo ya no estaría en condición de alcanzar esa posibilidad de triunfo. No estoy renunciando a la candidatura, estoy asumiendo una conducta unilateral” indicó la candidata.

Durante entrevista con medios la priista reiteró que hace uso de su libertad política para pedir el voto a favor del PAN, por lo que aclaró que ambos partidos no van en alianza, pero busca que no sea Morena el partido ganador.

Ayer, Graciela Ortiz hizo un llamado a hacer un frente común con el PAN para evitar «a toda costa» que gane Morena en las elecciones del 6 de junio.