Presidente defiende compra de Deer Park

López Obrador asegura que producirá todo el combustible que demanda el país y, sobre la deuda que tiene y asciende a 980 millones de dólares, dijo que serán cubiertos por el Gobierno Federal.

Petróleos Mexicanos (Pemex) cerró la compra por 596 millones de dólares de la totalidad de las acciones de la refinería Deer Park, ubicada en Houston, Texas. Pemex ya era dueño de la mitad de las acciones, pero concretó la adquisición del 50% que estaban en manos de la petrolera Shell.

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo de Deer Park se trata de una buena compra porque “el petróleo es el mejor negocio del mundo”.

Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, dijo en la conferencia matutina de este miércoles, que el cambio del paradigma en materia energética y de fortalecimiento de la petrolera en la actual administración va en la dirección correcta.

Al ser cuestionado sobre la deuda que tiene Deer Park, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, dijo que la cantidad asciende a 980 millones de dólares, que serán cubiertos por el Gobierno Federal.

Por su parte, el presidente López Obrador explicó que se cuenta con una reserva de recursos de 47 mil millones de pesos, de los cuales 30 mil corresponden a Banobras y 17 mil que se conservaron del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

De esos 17 mil mdp, dijo el mandatario, 10 mil millones ya se han comprometido en ayudas para las personas damnificadas de Veracruz y Tabasco.

Pese a la deuda millonaria de la planta, el mandatario dijo que no habrá pérdidas y que la inversión por la compra se recuperará en dos o tres años.

La decisión de comprar todas las acciones de la refinería de Houston forma parte de la política de negocios de Pemex planteada por el gobierno de López Obrador, que apunta a producir en el corto plazo todas las gasolinas y combustibles que demanda el país.

En 1993 Pemex se asoció con Shell para adquirir la refinería de Deer Park, realizando inversiones para incrementar su capacidad de procesar crudo pesado, además de contar con un acuerdo para suministro de crudo maya por 170 mil barriles diarios hasta 2023.

La refinería ha producido arriba de 300 mil barriles por día de combustibles en los últimos 19 años.

Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, detalló que a partir del 2009 a la fecha, salvo algunos años, no se han recibido utilidades. No porque no se hayan obtenido sino porque fueron reinvertidas en su modernización, mantenimiento y pago de deuda.

Actualmente, dicha refinería tiene la capacidad para procesar 340 mil barriles diarios: produce alrededor de 110 mil barriles de gasolina, 90 mil de diésel y 25 mil de turbosina además de otros productos.

El funcionario dijo que las negociaciones con Shell duraron alrededor de siete meses.

Según Romero Oropeza, la adquisición de esta refinería en Estados Unidos permitirá cumplir la meta de lograr la autosuficiencia en los combustibles, dirigir la producción de gasolina, diésel y turbosina para satisfacer la demanda del país.

Asimismo, indicó que la actual administración está rehabilitando las seis refinerías ya existentes, está construyendo una nueva en Dos Bocas, en Tabasco , y asumirá el control total de Deer Park, capaz de procesar 340 mil barriles diarios de crudo.

Con este plan, Pemex aspira a producir 1.36 millones de barriles diarios para abastecer la demanda local.

Desde 2018, el gobierno de López Obrador ha inyectado unos 10 mil millones de dólares para tratar de aliviar las finanzas de la compañía, a la que considera un “baluarte de la soberanía nacional”.

López Obrador fijó al 2023 como fecha en la cual México dejará de comprar gasolinas en el extranjero.

Relató que cuando asumió la presidencia en 2018, su gobierno recibió las plantas productivas a un 32% de capacidad operativa, por lo que en los últimos tres años se han implementado diversas estrategias para rescatar a Pemex.

El mandatario aclaró que su gobierno se enfocará en explorar y extraer petróleo, con el fin de ser autosuficientes, pero no se ocuparán de otros hidrocarburos como el etano.