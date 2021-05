Didi y Uber sufren la falta de socios conductores en sus aplicaciones

Las empresas han lanzado diversos programas para motivar a los socios conductores a conectarse por más tiempo en las aplicaciones de movilidad.

Después de 10 minutos por fin llega el coche que transportará a Francisco Gómez a su destino, es el segundo viaje en el día que tiene que esperar más de cinco minutos por un auto de Uber, y es una situación que se ha vuelto normal para él desde que se empezó a reactivar la nueva normalidad en la Ciudad de México.

“Llevo poco más de mes y medio con esperas promedio de 6 a 8 minutos, en algunas ocasiones he tenido que esperar hasta 12 minutos, tanto en Uber como en Didi”, indicó Gómez a Expansión.

La respuesta a la pregunta que varios usuarios se hacen por esta situación es sencilla: hay menos socios conductores activos en las plataformas, algo que tanto Uber, como Didi han identificado y que buscan remediar con promociones que motiven a los socios a estar más tiempo conectados.

“El promedio de espera sí se ha incrementado pero por pocos segundos. De acuerdo a los datos que tenemos, sólo han incrementado 40 segundos la espera en los viajes con respecto a lo que los usuarios esperaban antes de la reactivación», precisó Jordi Cueto, gerente de Relaciones Públicas de Didi.

La data es una comparación de las últimas cuatro semanas, con respecto a lo que sucedía hace dos meses, cuando el semáforo aún estaba en naranja.

Y aunque varios usuarios han referido que la espera es mayor, así como el precio y la posibilidad de que cancelen los viajes, las empresas de movilidad no han logrado motivar a sus socios conductores con las iniciativas que han lanzado.

“Con la gradual reactivación de las ciudades, la demanda de servicios de movilidad ha incrementado en México. Es por ello que para atender esta demanda e incrementar el número de socios activos en la plataforma, Uber anunció un plan de promociones de 710 millones de pesos dedicado a mejorar las ganancias de socios conductores. Es probable que en los próximos meses y de manera gradual, tanto la demanda de los usuarios como la oferta de los conductores vuelva a los niveles que se tenían previos a la pandemia”, indicó a Expansión, María Fernanda Reséndiz, gerente de Comunicación de Uber.

Por su parte Didi, también está invirtiendo un 220% más los incentivos tanto para sumar nuevos socios conductores, como para que los que ya están registrados se conecten por más tiempo a la plataforma.

“Quien refiere a un conductor nuevo se puede llevar hasta 7,000 pesos. Esto significa que como usuario recomiendas a un conocido para que se registre en la plataforma. Otras promociones que tenemos son las de ganancias garantizadas, que pueden usarse por día, por semana y se van combinando. Estas promociones funcionan de acuerdo a la cantidad de viajes que hacen los conductores”, señaló Cueto.

José Antonio, un socio conductor de Uber que ha trabajado por más de cuatro años en la plataforma, dice que si bien a él le ha beneficiado que haya menos conductores en la plataforma por el aumento de viajes, aún teme estar muchas horas en activo dentro de la app.

“Se ha vuelto más complicado el trabajo por varias razones, una es que te pones en riesgo por trabajar no sólo por asaltos, choques o robos, sino porque también puedes enfermarte. Yo trato de cumplir con mis metas de viajes en la semana, pero no hago más porque prefiero no arriesgarme”, señaló Antonio.

De acuerdo con ambas empresas de movilidad, la reactivación dentro de la plataforma a como estaba antes de la pandemia también tomará tiempo.