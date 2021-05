México encara las elecciones más grandes con una violencia incesante

En la mayoría de los homicidios, las víctimas eran opositores al gobierno en turno y buscaban un cargo a nivel local, según documentó la consultora Etellekt.

A nueve días de celebrar los comicios más grandes de su historia, la violencia política se ha vuelto el principal actor en México. Asesinatos, secuestros y ataques armados contra aspirantes de distintos partidos han marcado la agenda electoral.

Desde septiembre de 2020, que dio inicio el proceso electoral, al menos 88 políticos han sido asesinados; de este saldo fatal, 34 eran aspirantes o candidatos a un cargo popular, según documentó la consultora Etellekt.

Tan solo esta semana, se registró el asesinato en Guanajuato de la candidata a la presidencia municipal de Moroleón, Alma Rosa Barragán, de Movimiento Ciudadano (MC); el secuestro del aspirante a la alcaldía de Uruapan, Omar Plancarte, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ocurrido en Michoacán; y ataques armados contra Jesús Arturo Galván, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas, José Alberto Alonso, de Fuerza por México en Guerrero, Saraí Figueroa, del PVEM en Guanajuato, y Hugo Bobadilla, del Partido del Trabajo en Morelos.

Prácticamente todos los grandes partidos políticos han sufrido el embate de la violencia durante la campaña. No obstante, según el informe, en la gran mayoría de los homicidios, las víctimas buscaban un cargo a nivel local (alcaldías, presidenciales municipales, regidurías y sindicaturas) y no pertenecían al partido de Gobierno.

De los 34 aspirantes a un cargo de elección popular asesinados, 29 competían en el ámbito municipal; cuatro buscaban una diputación estatal; y una víctima competía por un puesto de diputación a nivel federal.

Del total de 88 políticos asesinados —que incluye aspirantes, militantes, dirigentes partidistas—, el 75 % eran opositores al gobierno estatal en turno.

Además de los 34 homicidios registrados, la consultora registra agresiones o amenazas contra más de 450 candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular.

En este contexto, el Gobierno federal anunció una estrategia en marzo pasado que tenía el objetivo de proteger a los aspirantes durante el actual proceso electoral. No obstante, ha sido insuficiente para detener la ola de agresiones y crímenes contra políticos en todo el país.

Este jueves durante su habitual conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo referencia a la violencia que ha empañado las campañas.

En las elecciones del 1 de julio de 2018, la consultora registró el asesinato de 152 políticos, de los cuales, 48 eran candidatos o aspirantes a un puesto.

El domingo 6 de junio, unos 93 millones de mexicanos están habilitados para participar en los comicios más grandes de la historia, en los que se renovarán la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y más de 23.000 cargos de elección popular a nivel local y estatal.

En víspera de esta elección, la violencia se ha hecho presente en el país latinoamericano.