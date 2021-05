El desconocido origen del “Mayo” Zambada.

Siendo discreto y violento, Ismael Zambada ha logrado eludir a la justicia mientras otros cabecillas del Cártel de Sinaloa como el “Chapo” Guzmán cayeron en manos de la justicia.

Las declaraciones de la ex embajadora estadounidense, Roberta Jacobson, sobre el caso del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y el ex presidente Felipe Calderón, y sus nexos con el crimen organizado; han puesto nuevamente en la agenda pública a Ismael “El Mayo” Zambada y el poder corruptor del Cártel de Sinaloa.

“El gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico cuando éste fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”, difundió el semanario Proceso, según el testimonio de Jacobson.

Si bien, luego de lo publicado en Proceso la ex embajadora aclaró lo que dijo por medio de su cuenta de Twitter, y escribió: «Nunca vi ninguna información corroborada de participación en el tráfico de drogas”; ya anteriormente, la periodista especializada en temas de delincuencia organizada, Anabel Hernández, con sus investigaciones ha revelado datos que van en el mismo sentido a lo que se refirió Jacobson.