Transformación pacífica de México es imparable: AMLO

El Presidente visitó las termoeléctricas del sur y afirmó que se modernizarán para “generar más energía eléctrica con agua, que es barata y limpia”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, este domingo 30 de mayo, que aunque no le guste a la revista británica The Economist, al poeta Gabriel Zaid Giacoman o a los “conservadores”, la “transformación pacífica, democrática y con dimensión social es imparable”.

Al concluir una gira privada por la veda electoral, el mandatario nacional señaló que recorrió la presa la Angostura y la planta Belisario Domínguez, en Chiapas, como parte del proceso de modernización de las hidroeléctricas del país, para generar energía limpia y barata.

“Contra viento y marea y aunque no le guste a The Economist, a los conservadores ni al sabiondo de Zaid, la transformación pacífica, democrática y con dimensión social es imparable. Terminamos gira en las hidroeléctricas del río Grijalva que están en proceso de modernización”, escribió el político tabasqueño, en su cuenta de la red social Twitter.

En un video de 4 minutos y 31 segundos de duración, que anexó en el mismo tuit, el titular del Poder Ejecutivo Federal detalló que en el río Grijalva están las presas Angostura, Malpaso, Chicoasén y Peñitas, las cuales visitó este fin de semana.

“Estamos recorriendo estas presas, estas hidroeléctricas porque vamos a modernizarlas para cambiar sus turbinas que ya llevan muchos años y generar más energía eléctrica con agua, que es generar energía eléctrica barata y limpia, ahora estamos llevando a cabo ese plan”, indicó el presidente.

“Aquí en la Angostura, en la presa Belisario Domínguez son nada más cinco turbinas, a diferencia de Chicoasén que son ocho turbinas, se puede decir que es una presa pequeña o se puede pensar que es una planta que produce poco”, aseveró el mandatario nacional.

“No, produce bastante energía pero lo más importante es este embalse que es el más grande del país, de las 60 presas que hay en el país este es el embalse más grande, es donde se acumula más agua de todo México, estamos hablando de 17 mil, 18 mil millones de metros cúbicos de agua”, agregó el político tabasqueño.

El titular del Poder Ejecutivo Federal comentó que dicha presa fue una obra de los ingenieros civiles mexicanos, quienes utilizaron las condiciones naturales de un cañón para tener un embalse de dicha magnitud.

“¿Cuánta agua? Imaginemos un tinaco de mil litros, con esta agua alcanzaría para tener los tinacos de todas las casas de México llenos en un año y medio, es decir se abastecería de agua con lo que se acumula aquí a todos los mexicanos durante un año y medio”, agregó.

“Es algo grandioso, extraordinario y esto es fruto del trabajo de los mexicanos, desde luego también de la naturaleza, por eso decimos gracias a la vida que nos ha dado tanto”, finalizó López Obrador.