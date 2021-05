Causa esclerosis múltiple debilidad muscular progresiva; necesario realizar terapia física

Recomiendan acudir al neurólogo cuando la persona presenta síntomas, para diagnóstico y tratamiento adecuados.

Debilidad progresiva en cualquier extremidad, dificultad para hablar o deglutir, pequeñas contracciones involuntarias del tejido muscular, hormigueo, trastornos en la sensibilidad y alteraciones del equilibrio, son los principales síntomas de la esclerosis múltiple, considerada como una enfermedad rara, que afecta a personas entre 20 y 40 años.

En el marco del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se conmemora este 30 de mayo, especialistas del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), explican que el cuerpo humano contiene una sustancia grasa llamada mielina, la cual rodea y protege las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal, sistema nervioso central.

Cuando alguna parte de este recubrimiento de mielina o aislante se destruye, los impulsos nerviosos al cerebro se interrumpen y distorsionan.

Señalan que este mal degenera progresivamente los músculos y no tiene cura, afecta el sistema nervioso central y provoca discapacidades por el daño en la mielina que recubre las fibras nerviosas.

Las personas que padecen este problema presentan síntomas que frecuentemente aparecen en forma simultánea y pueden ser leves, moderados o severos como cansancio, hormigueo, trastornos en la sensibilidad, alteraciones del equilibrio, temblor involuntario, rigidez, espasticidad y debilidad en las extremidades.

La esclerosis múltiple no siempre es fácil de detectar o determinar, pero avances recientes en imagenología del cerebro contribuyen a clarificar el diagnóstico, por lo que la resonancia magnética es una de las pruebas más importantes, aunque en ocasiones puede no ser definitiva.

El proceso de diagnóstico exige, por lo tanto, la interacción de varias disciplinas médicas y un cierto periodo. Hay tratamientos para retrasar el progreso de la enfermedad y controlar los síntomas, con el fin de que la persona que la padece tenga una buena calidad de vida, destacan.

Para tratar la esclerosis se requiere de atención integral en la que intervienen diversos especialistas, como neurólogo, rehabilitador y terapeuta del lenguaje, de ser necesario, debe intervenir un neumólogo ya que la función pulmonar también depende de músculos involucrados en el proceso de respiración.

La esclerosis múltiple se vincula con cuestiones genéticas, pero también con factores del ambiente, como una menor exposición a la radiación solar, deficiencia de vitamina D, tabaquismo, exceso en el consumo de sal, así como antecedentes de infecciones por virus, refieren.

Hasta ahora no se ha determinado una causa aislada para la esclerosis múltiple, sino una combinación de elementos, por eso se dice que es una enfermedad multifactorial, resaltan especialistas.

Por lo que, una vez diagnosticado, el paciente debe estar al tanto de sus citas, de sus medicamentos y del surgimiento de nuevos síntomas, en suma, tener un autocuidado, además de mantenerse activos físicamente.