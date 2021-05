ELECCIONES INCIERTAS

Candidatos cierran campañas, voto duro de Morena VS alianza #PRI #PAN #PRD

Si bien las campañas electorales concluyen oficialmente el próximo miércoles 2 de junio, candidatos de todos los partidos aprovecharon este domingo 30 de mayo para hacer mítines masivos en los que anunciaron que el 6 de junio triunfarán en las urnas.

La pandemia no impidió que plazas, calles, parques y otros espacios fueran aprovechados por los políticos para hablar con sus seguidores. Fotografías compartidas por los propios candidatos y dirigentes de partidos muestran que la sana distancia, a una semana de la elección más grande en la historia de México, no importó.

Y a una semana de las elecciones intermedias en México, consideradas las más grandes de la historia del país, la tensión aumenta con acusaciones entre candidatos, partidos y autoridades, una elevada violencia electoral y la persistente intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien orquestó una estrategia tendiente a dividir, a polarizar a la opinión pública.

Se ha tratado de una operación de alianzas que reduce la pluralidad de nuestro país a dos expresiones enfrentadas. Nada más falso que dicho reduccionismo, pero nada más rentable electoralmente para el presidente y, también, para una parte de la moribunda oposición.

Le conviene a López Obrador porque unifica a sus bases. No importa que la economía esté por los suelos, la violencia en máximos históricos o que la gestión de la pandemia haya sido un desastre. Con la alianza de los viejos enemigos —PAN, PRI, PRD—, López Obrador puede decir al pueblo de México: o ellos o yo; mejor los ineptos del Presidente a los corruptos del pasado.

En el mismo sentido, borra la diversidad regional y local, apostando por un único referéndum nacional. No sobre sus decisiones, no sobre su Gobierno, sino sobre el pasado. El Presidente es astuto y la oposición por ganar un puño de distritos hipoteca su viabilidad en el mediano y largo plazo.

Sin embargo, en este camino, encuestas perfilan que Morena perdería en las Elecciones 2021 la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

De hecho, cinco de las grandes casas encuestadoras del país estiman una reducción de diputaciones para el bloque de la 4T.

Si bien Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luce como el claro favorito para el próximo 6 de junio, todo parece indicar que perderían la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, lo que sería un duro golpe para el gobierno de la autollamada “Cuarta Transformación”.

Ello arrojó la última actualización del Poll of Polls del portal Oraculus, un recopilado de cinco de las más importantes casas encuestadoras sobre las Elecciones 2021: Buendía y Márquez, El Financiero, GEA-ISA, Parametría y Reforma.

De acuerdo con el compilado de Oraculus, Morena y sus aliados (Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México) obtendrían el 39% de las curules en la Legislatura, lo que sería una reducción considerable respecto a los comicios del 2018, cuando obtuvieron mayoría calificada; es decir, el 50% más uno.

Y es que el bloque a favor de la Cuarta Transformación obtendría sólo 306 de las 500 diputaciones, y un rango más probable de 276 a 330 curules.

En contraste, y de acuerdo con la última proyección de Oraculus, la alianza “Va por México”, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sumaría un bloque de 176 curules, con un rango más probable de entre 148 a 201.

Por su parte, Movimiento Ciudadano (MC) tendría solo el 7%, y con 1% estarían Redes Sociales Progresistas, el Partido Encuentro Social y Fuerza por México.

Por partido y tomando en cuenta la afiliación efectiva de los candidatos de coalición, se perfila que Morena obtenga 213 diputaciones en total; el PAN, 84; PRI, 69; el PVEM, 48; PT, 45; PRD, 23 y MC, 18 diputaciones.