AMLO pide a reporteros no hacer preguntas sobre temas electorales

Ante los señalamientos que ha hecho el Instituto Nacional Electoral sobre la presunta intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral de este 6 de junio, el presidente pidió a los reporteros asistentes a su conferencia matutina evitar cualquier pregunta relacionada a temas electorales.

“Que estos tres días, y desde luego el jueves y el viernes, no hablemos de cuestiones políticas electorales, no lo hemos hecho, pero que no caigamos en la tentación porque como es natural, no es nada extraordinario, no es nada extraño, en esta semana hay muchas pasiones desbordadas, hay nerviosismo y tenemos que actuar con mucha responsabilidad y con serenidad”, dijo el mandatario.

AMLO insistió que aunque haya libertad para preguntar, cualquier participación puede significar un golpe a un candidato o partido, por lo que insistió en que es necesario «esperarnos, ya el lunes todo».

De la misma manera, AMLO aseguró que es válido que grupos de académicos o intelectuales llamen a hacer un voto útil, sin embargo pidió dejar a un lado la simulación y revelar las verdaderas intenciones.