Ebrard no incurrió en falta electoral al responder a The economist: INE

El PAN denunció al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por publicar una carta que envió al semanario The Economist en respuesta a la publicación en la que llamó al Presidente de México “el falso mesías”, sin embargo la queja no trascendió.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que el canciller Marcelo Ebrard no incurrió en una falta electoral al difundir la respuesta que se le envió al diario The economist la semana pasada por un reportaje sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador.

