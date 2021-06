Los debates en CDMX se centraron en ataques a alcaldes que buscan reelegirse

Cinco de los 16 candidatos a las alcaldías no aceptaron la propuesta del Instituto Electoral de la Ciudad de México para participar en los debates.

En nueve demarcaciones, donde se juega la reelección, los ataques se centraron en siete alcaldes y alcaldesas con licencia de Azcapotzalco, Gustavo A Madero, Iztapalapa, Xochimilco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo e Iztacalco, gobernadas por Morena, así como a Benito Juárez del PAN y Cuajimalpa del PRI.

Para expertos en política, el debate es un ejercicio importante para que la ciudadanía conozca y contraste las distintas plataformas y propuestas, aunque algunos utilizan este foro para criticar al opositor y sacar a la luz, información que pudiera comprometer su preferencia electoral, como posibles actos de corrupción, cercanía con políticos incómodos, propiedades, entre otros temas.

Si bien, los debates son un ejercicio que a lo largo de los años han evolucionado en sus formatos para no hacerlos tediosos, un gran porcentaje de la población muestra poco interés en observarlos y discutirlos, más aún cuando son elecciones intermedias como las del proceso electoral en curso.

“No es como en los debates presidenciales que generan mayor interés y quizá son para ver cómo se comportan los candidatos, por el morbo”, dijo Gustavo Montiel profesor de la escuela de ciencias sociales del Tec de Monterrey.

En la mayoría de los debates a las alcaldías las críticas se centraron entre los candidatos de Morena y de la alianza Va por CDMX (PAN, PRI y PRD), ya sea por ser el partido en el poder o por ser oposición. Pero también hubo candidatos que no se distrajeron en los ataques de otros partidos y se concentraron en dar a conocer sus propuestas.

Ausencias en los debates

El lunes 3 de mayo, comenzó la ronda de debates entre los contendientes a las 16 alcaldías, la primera demarcación en hacerlo fue Cuajimalpa y el alcalde con licencia Adrián Rubalcava de la alianza Va por la CDMX también fue el primero en hacer el desaire a este ejercicio. En su lugar, el priista sostuvo una reunión con los presidentes de los tres partidos que abanderan su candidatura.

Ese lunes, cerca de las 11 de la noche, el desplome de la Línea 12 del metro que dejó a 26 personas fallecidas y decenas de heridos, cimbró a todo el país por lo que se decretaron tres días de luto. Por esta razón, el candidato de Morena a la reelección de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, decidió no presentarse al debate, lo que le valió críticas por parte de su principal contendiente, Mauricio Tabe, de la alianza PAN-PRI-PRD.

El 11 de mayo, el alcalde con licencia de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, de Morena, fue el único de los contendientes que declinó participar en el debate tanto de manera presencial, como virtual, lo que le valió que fuera el principal blanco de los ataques, por parte de los candidatos opositores hacia su gestión en materia de inseguridad y falta de servicios urbanos. La ausencia de Chíguil no es la única que se ha registrado en su carrera política, también declinó participar en el ejercicio en 2018.

Sin explicación alguna, las candidatas de Morena a las alcaldías Venustiano Carranza, Evelyn Parra, y de Tláhuac, Berenice Hernández, decidieron no asistir a sus respectivos debates los días 20 y 24 de mayo, a pesar de que son candidatas que por primera vez compiten por la demarcación.

Para Gustavo Montiel, catedrático del Tec de Monterrey, estas ausencias en los debates tienen dos vertientes; que el candidato se sienta con una alta preferencia electoral y que su presencia ayudaría a visibilizar a otros contendientes o que declinen por temor a ser expuestos ante su baja capacidad para intercambiar puntos de vista.

“Como un debate es un ejercicio de alta exposición y, eventualmente, pueden no tener un buen desempeño y, entonces, eso los llevaría forzosamente preferencias (electorales), algunos van al frente y asumen que si van (al debate), pueden ser exhibidos o exhibidas”, afirmó.

En tanto el catedrático de la UNAM, Luis Ángel Hurtado, refirió en entrevista que si bien, los candidatos de Morena, están en su derecho de no acudir a los debates, su ausencia también pudo deberse a un llamado del presidente López Obrador a guardar luto por el caso de la Línea 12 del metro, lo cual fue utilizado como estrategia por parte de la dirigencia nacional y local del partido.

“Si no hubiera existido la tragedia de la línea 12, quizá sí se hubiera prestado a la hipótesis de que (los candidatos) evadieron la confrontación o el desgaste con los adversarios, tampoco no quiero decir que no se caiga en la sospecha”, afirmó el especialista.

Se dan hasta con la cubeta

Aunque en todos los debates hubo señalamientos entre los candidatos de Morena y la alianza Va por CDMX, hubo casos en particular donde se generó una alta expectativa, por lo que representaban los personajes.

Un ejemplo es el de Dolores Padiera, cuya candidatura en Cuauhtémoc generó tensión con el grupo afín al senador Ricardo Monreal, pues arrebató la oportunidad de reelegirse al alcalde Néstor Núñez. En el debate de la Chuauhtémoc, los ataques hacia la exlegisladora federal fueron por el poder político que representa ella y su esposo, René Bejarano. Aunque hubo señalamientos en su contra, Padierna Luna se dio tiempo de expresar sus propuestas y responder a algunos candidatos.

En el caso de Benito Juárez, Santiago Taboada del PAN -quien busca la reelección- y Paula Soto, de Morena, intercambiaron críticas sobre la explotación del sector inmobiliario en la demarcación, por construcciones irregulares y por el desabasto de agua.

En el debate de Álvaro Obregón, una de las críticas principales por parte de la alianza Va por CDMX fue la falta de servicios y desatención a la población, pues Layda Sansores ocupó a la demarcación como trampolín para obtener la candidatura al gobierno de Campeche, por su parte Eduardo Santillán de Morena criticó a Lía Limón de la alianza PAN, PRI, PRD y la acusó de presuntos actos de corrupción y de no declarar propiedades, ella respondió con señalamientos a su competidor a quien lo acusó de actos de corrupción, trata de personas y compra de votos.

En Coyoacán, los candidatos Carlos Castillo, de Morena, y Giovani Guti´rrez, de la alianza Va por CDMX, se acusaron mutuamente de tener vínculos con el ex jefe delegacional Mauricio Toledo, quien es investigado por la Fiscalía Capitalina por enriquecimiento ilícito.

Un caso peculiar fue el debate de Tlalpan, donde las críticas se centraron en la administración de la alcaldesa morenista Patricia Aceves. Los señalamientos por falta de servicios urbanos y desatención a la población también vinieron por parte de la candidata Gabriela Osorio que milita en su mismo partido.

En el caso de candidatos de los partidos Movimiento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, Partido Verde, Encuentro Solidario, Equidad Libertad y Género y los independientes, aunque aprovecharon para criticar a los punteros, la mayoría se concentró en sus propuestas.

El candidato que se quedó “mudo” en el debate a la alcaldía Venustiano Carranza fue el luchador Manuel Leal Navarro “El Tinieblas”, de RSP, cuando la conductora le lanzó una pregunta sobre sus propuestas para incluir a la comunidad LGBTI en su administración y al momento de reaccionar, contestó una propuesta sobre seguridad hacia las mujeres. Tras las críticas en redes sociales, posteriormente el luchador se disculpó con este sector de la población y adjudicó su silencio por falta de claridad en el sonido del foro de transmisiones.

Aplauden el formato de debates para esta contienda.

Luis Ángel Hurtado, catedrático de facultad de Ciencias Políticas y sociales de la UNAM, reconoció que el Instituto Electoral de la Ciudad de México este año generó un formato muy dinámico para los debates, tanto a las alcaldías como para diputados locales y la diputación migrante.

Resaltó que incluir la voz de los menores de edad, fue un acierto y un ejercicio innovador en la materia.

“El formato es muy abierto y que se presta no solamente a la confrontación, sino también a la libertad de presentación de propuestas, o sea, obliga a los candidatos a presentar propuestas”, resaltó el especialista en política.

Ante la pandemia de Covid-19, el órgano electoral creó un formato híbrido en el que los candidatos tenían la opción de asistir al foro de transmisiones o en su caso participar vía remota, lo cual estuvo a consideración de cada equipo.