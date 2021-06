Philip Morris México dejará de producir 35 millones de cigarros

Por el Día Mundial sin Tabaco, Philip Morris decidió suspender 24 horas la línea de producción de Marlboro en su planta de Zapopan

Por primera vez en su historia de fabricación en México, Philip Morris Internacional (PMI) decidió detener su línea de producción de Marlboro desde su planta de Zapopan, Jalisco. No son razones técnicas ni de mantenimiento, sino una medida para unirse al Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora este 31 de mayo.

El hecho inédito implicará que detenga esa operación durante 24 horas. En efecto: cada día desde ese centro de producción se forjan 35 millones de cigarros de la marca Marlboro. En un recorrido de Expansión por la planta, los directivos explicaron que la medida es una forma, también, de impulsar lo que ha sido la propuesta de la empresa en años recientes, que es un futuro libre de humo.

En entrevista, Catalina Betancourt, vicepresidente de Asuntos Externos de Philip Morris México, señaló: “Nos unimos a esta conmemoración con un gesto simbólico, que nos permite reiterar nuestro compromiso para que el futuro de Philip Morris sea un futuro sin cigarros. Por otro lado, invitamos al diálogo —abierto, transparente, basado en evidencia— a las autoridades sanitarias, a los fumadores, a la comunidad médico-científica y a la sociedad en general, para que se sumen a este cambio”.

Isaac Díaz, director general de la planta de Philip Morris México —la número uno de producción de cigarros de América Latina—, afirmó: “Este acto simbólico (parar la producción de la planta) no solamente representa un llamado para la atención hacia fuera, sino también hacia adentro, muestra un gran sentido de orgullo y de compromiso hacia lo que queremos hacer como compañía y que vamos como un frente común”.

Cifras oficiales de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2018), establecen que en México hay 15 millones de fumadores adultos. El objetivo de PMI es que estas personas tengan acceso a mejores opciones para que puedan sustituir el cigarro y reduzcan el riesgo de daño a su salud, debido a que, al eliminar la combustión del tabaco y la generación de humo se reduce significativamente la exposición a los tóxicos que producen las enfermedades asociadas a fumar.

Los cigarros electrónicos, los vapeadores y los productos de tabaco son alternativas que deben de ser consideradas por aquellos adultos fumadores. “A nivel global, tenemos más o menos 19 millones de fumadores que eligieron a IQOS, para nosotros, eso representa que hoy en día el 28% de nuestros ingresos netos vienen de estos productos alternativos. La meta es que para el 2025 lleguemos a que sean el 50%. Las cifras dan cuenta de que nuestro compromiso es tangible y que nuestros resultados de negocio mas importantes así lo demuestran”, puntualizó Betancourt.

Actualmente, en el territorio nacional la cantidad aproximada de usuarios de IQOS es de 30,000 personas, es decir, en palabras de Betancourt, son fumadores que eligieron una mejor opción.

La vicepresidenta de Asuntos Externos expresó que su principal reto es abrir camino sobre temas que antes no se habían tocado “las reglas del juego todavía no están hechas ni pensadas en estos nuevos productos. La regulación que existe en México estuvo pensada para los cigarros y no contempló estas nuevas opciones, porque para entonces no existían. Por eso nuestro llamado a las autoridades y a los tomadores de decisiones para que estas alternativas sean parte de la política publica”, sostuvo.

En palabras de la directiva, hay países que han incorporado las opciones innovadoras para reducir el consumo de cigarrillos y han visto resultados, por ejemplo en Nueva Zelanda estaban prohibidos los productos alternativos y después de la evaluación de evidencia se dieron cuenta de que pueden ser un arma a favor de eliminar el consumo de cigarros. En donde también se han planteado ser un país libre de humo.

Antes de finalizar, Betancourt agregó: “En Philip Morris pensamos que México tiene todas las condiciones para ser el líder en esta transición en América Latina, alrededor del mundo hay mas de 60 países en donde estos productos están comercializados y regulados. El objetivo es que México se sume a este grupo de países y a esta tendencia que es global».