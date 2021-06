Cerca de 45 mil maestros de CDMX no regresarían a clases presenciales

La Sección 9 de la CNTE señaló que los docentes consideran que no existen las condiciones para un regreso paulatino a las aulas a partir del próximo 7 de junio.

Maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazaron el regreso a clases presenciales el próximo 7 de junio tras advertir que en prácticamente la totalidad de los planteles escolares (97.1%) de la capital del país no existen las condiciones necesarias para la reapertura de los planteles.

Pedro Hernández, líder la Sección 9 de la CNTE en Ciudad de México detalló que esto implicaría que alrededor de 45 mil docentes de educación inicial, preescolar, primaria y educación especial no volverían a los planteles el siguiente lunes.

Según una encuesta realizada por la Sección 9 para conocer las condiciones reales de las escuelas, que se aplicó entre el 24 y 30 de mayo a maestros, directores, subdirectores y supervisores, sólo 2.9 por ciento de considera que la escuela donde trabaja presenta las condiciones necesarias para el regreso a las actividades presenciales la próxima semana.

Además, 26.2% advierte que su escuela no tiene plantilla de personal completa, es decir, faltan maestros.

En conferencia de prensa virtual, Hernández reprochó que sólo se les ha dotado de cinco litros de cloro, cinco litros de pino, cinco litros de gel antibacterial; 24 franelas, 12 metros de jerga; 20 paquetes de sanitas y tres detergentes en polvo de 5 kg.

“Nosotros como Sección 9, responsable y cuidando la salud y la seguridad de todos, plantemos que para este 7 de junio no estamos en condiciones para el regreso a clases presenciales, en la consulta que estamos haciendo en cada escuela a los padres de familia, la inmensa mayoría lo manifiesta de esta forma. Dado que la AEFCM está planteando que va a ser una decisión voluntaria, escalonada y ateniendo las características de las comunidades confirmamos que la posición de la Sección 9 democrática es no al regreso presencial a clases por no existir condiciones”, dijo en conferencia de prensa virtual.