EL DÍA “D” CADA VEZ MÁS CERCA

Por Helga Kauffman

El domingo 6 de junio del 2021 será el día “D”, el día en que los ciudadanos de todo el país con capacidad de votar y ser votados, elijamos a 500 cargos federales (cámara de Diputados Federal) y 19 mil 915 de carácter local (alcaldes, legisladores locales y algunos gobernadores); es histórica esta elección es la más grande en la historia moderna de México.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional Electoral tenemos un padrón electoral de 94 millones 407 mil 240 personas, de ellas 48 millones 670 mil 373 son mujeres y 45 millones 455 mil 705 son hombres.

Sin duda, las “campañas” han sido vario pintas. Algunas cargadas de mucha publicidad, con mucho movimiento en las “benditas redes sociales”. Otras inexistentes.

Es la primera vez que las elecciones de legisladores son paritarias, es decir, con una cuota de 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres; algunas más apegadas a los principios e ideologías de los partidos y otras no tanto.

La decisión del domingo 6 de junio, es trascendente en lo que queremos demostrar como país, el resultado puede ser por un lado el de mantener las cosas como hasta ahora dando una buena calificación a la 4T o bien llamar su atención a fin de que se tomen decisiones compartidas y privilegiar los acuerdos con los pares de otros grupos políticos.

El momento de silencio de las campañas y que invita al electorado a la reflexión, es conocido como veda electoral y este debe de ser atesorado por todos; este también se rige por una serie de prohibiciones legales vinculadas a no difundir mensajes ni propaganda política, en el caso de México dura varios días previos al día de la jornada electoral.

De forma y fondo debemos de aprovechar esta veda como nunca se había presentado otra en nuestra historia, después no podremos hacer ningún reclamo a nadie; es el momento de analizar los perfiles personales de cada candidato, buscar los más congruentes entre lo dicho, lo hecho y lo ideológicamente sustentado.

Es momento de reflexionar sobre lo que queremos, sobre lo que precisamos como nación.

Requerimos atender al hecho de que, por desgracia, pareciera que nuestro país no aguanta mucho y que se requiere de colocar una luz en el horizonte, so pena de vernos rebasados por intereses mezquinos, por intereses de grupos.

El 6 de junio, el Día “D” para los mexicanos, está cada vez más cerca. ¿Será, ese día, el parte aguas para que México se adentre en un rumbo más claro, sin violencia, sin hambre, sin desempleo?

La moneda está en el aire.