Tabaquismo, factor de riesgo para presentar complicaciones ante Covid-19

Advierte Salud Edoméx que al fumar se relajan las medidas sanitarias y aumenta el riesgo de contagio

El tabaco es la tercera droga de mayor impacto entre la población en general y en el actual contexto de la pandemia por COVID-19 se ha constituido como una de las principales causas que llevan a la progresión de situaciones críticas en los pacientes, como largas estancias en unidades de cuidados intensivos, intubación y muerte.

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de México señalaron lo anterior y destacaron la importancia de promover, principalmente entre los jóvenes, a que abandonen este hábito nocivo, toda vez que al fumar se relajan las medidas sanitarias, pues se quitan el cubrebocas, no se respeta la sana distancia y en los cigarros o vapeadores puede estar presente el virus, aseguraron.

Bajo el lema 2021, “Comprométete a dejar de fumar”, señalaron que la meta es crear conciencia de los múltiples beneficios que tiene no consumir tabaco como: mejorar la función pulmonar, la respuesta del sistema inmunológico y la salud cardiovascular, lo que pone al ex fumador en una posición más fuerte para combatir infecciones graves como la causada por el virus SARS-CoV-2.

Por su parte, una especialista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” de la Secretaría de Salud federal, al dictar la plática virtual “COVID-19 y Tabaquismo”, puntualizó que con el objetivo de lograr que más personas eviten adquirir cigarros o vapeadores, se ha emprendido una campaña por medios electrónicos y está disponible la línea de la vida en el número 800 911 2000, a fin de contar con apoyo de especialistas y alcanzar este objetivo.

Asimismo, destacó que otro punto que se debe tomar en cuenta es el riesgo de los fumadores pasivos, toda vez que el humo de tabaco o el aerosol de los dispositivos electrónicos de segunda mano, puede transportar el nuevo coronavirus u otros agentes infecciosos a quienes se encuentran cerca, lo que aumenta el riesgo de contagio.

Finalmente, se puso de manifiesto que en el Estado de México se lleva a cabo una tarea permanente para prevenir y combatir el consumo de diversas drogas, entre ellas, el tabaco.

A través de pláticas, talleres y tamizaje, dirigidos a la población en general, con énfasis en adolescentes de 12 a 17 años de edad, se han realizado 646 actividades con impacto directo en más de 57 mil personas.

Sin embargo, señalan que el primer paso lo debe dar el consumidor que desea dejar de fumar.