Nestlé reconoce que el 60% de su portafolio no es saludable

La empresa de alimentos aceptó en un documento, que algunas de las categorías de sus productos no serán saludables, sin importar los intentos para renovarlos.

Nestlé, la empresa de alimentos dueña de las marcas Nescafé, de cerales y chocolates, entre otros productos, reconoció que más del 60% de su portafolio de alimentos y bebidas convencionales incumplen con la “definición reconocida de salud”, dado que solo el 37% de los alimentos y bebidas de Nestlé, excluyendo productos como alimentos para mascotas y nutrición médica especializada, logran una calificación superior a 3.5 según el sistema de calificación de estrellas de salud de Australia.

En un documento dirigido a altos directivos al que tuvo acceso el diario Financial Times, la compañía dueña de La Lechera declara que algunas de las categorías de sus productos no serán saludables, sin importar los intentos para renovarlos, en tanto, cera del 70% no lograron el umbral de las calificaciones del sistema australiano, junto con el 96% de las bebidas, excluyendo el café puro, y el 99% de la cartera de productos de confitería y helados de Nestlé.

“Hemos realizado mejoras significativas en nuestros productos, pero nuestro portafolio todavía tiene un desempeño inferior en comparación con las definiciones externas de salud en un panorama donde la presión regulatoria y las demandas de los consumidores se están disparando”, dice la presentación de acuerdo con una cita de Financial Times.

Este documento sale a relucir cuando en Europa y México se impulsan el nutriscore y el etiquetado frontal, respectivamente, normas orientadas a combatir la obesidad e informar a los consumidores sobre los ingredientes críticos, como azúcares o grasas saturadas, de algunos de los alimentos y bebidas.

El agua y los productos lácteos obtuvieron mejores resultados: el 82% de las aguas y el 60% de los lácteos alcanzaron el umbral. Los datos excluyen la fórmula para bebés, los alimentos para mascotas, el café y la división de ciencias de la salud, que elabora alimentos para personas con afecciones médicas específicas. Esto significa que los datos representan aproximadamente la mitad de los ingresos anuales totales de 92,600 millones de francos suizos.

El diario británico añade que la empresa actualiza sus estándares internos de nutrición, conocidos como Nestlé Nutritional Foundation, que fueron presentados bajo el exdirector ejecutivo Peter Brabeck-Letmathe, quien caracterizó a Nestlé como una “empresa de nutrición, salud y bienestar”, por lo que una opción podría ser eliminar o reemplazar estos estándares para productos considerados golosinas, como dulces.

En tanto, Nestlé declara que trabaja en un proyecto para actualizar su estrategia pionera en nutrición y salud. “Estamos analizando toda nuestra cartera en las diferentes fases de la vida de las personas para asegurarnos de que nuestros productos ayuden a satisfacer sus necesidades nutricionales y respalden una dieta equilibrada”.