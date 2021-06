México evitará sanción comercial por queja laboral: AEN

El titular de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alejandro Encinas, consideró que las dos quejas contra México provenientes de Estados Unidos podrán resolverse y evitar que haya sanciones económicas.

Durante su participación en el foro “Cumplimiento Laboral y Seguridad Social 2021” organizado por Index, se revisaron las nuevas herramientas que se acordaron en el tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá y que “llegaron para quedarse; es algo inédito, es la primera vez que se activa un mecanismos dentro de un tratado, y específicamente en el tema de libertad sindical y que sentará precedente para los siguientes mecanismos”, agregó que el gobierno de México tomará una actitud proactiva para evitar sanciones comerciales que afecte a sectores industriales, como es el caos del automotriz.

Cabe recordar que está en proceso de revisión la queja por la legitimación del Contrato Colectivo de General Motors en su planta de Silao en Guanajuato, ya presentada de manera oficial por el gobierno de Estados Unidos; y una segunda queja contra Tridonex.

Encinas Nájera destacó que “en los próximos días se presentará la respuesta, celebro que ha habido buena actitud de todos, creo que este es un llamado de atención para que nos pongamos las pilas como país. El mecanismo no sólo está ahí para una eventualidad, sino que comienza a aplicarse y por tanto las empresas mexicanas tienen el desafío de blindarse y disminuir los riesgos”.

En el encuentro también participó Ricardo Aranda Girard, director general de Disciplinas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, quien afirmó que existe un importante interés de nuestros socios comerciales para utilizar este tipo de herramientas y mecanismos que señalan la posible denegación de derechos a los trabajadores, por lo que de manera coordinada las dependencias de Trabajo y Economía atienden los señalamientos en los que se pide primero revisar, antes de sancionar.

Por su parte, Encinas dijo que hasta la fecha se han registrado 683 sindicatos para llevar a cabo su legitimación, y se han legitimado 887 contratos colectivos de trabajo, y se han otorgado 2,154 constancias de legitimación, e hizo un llamado a que sectores como es el caso del sector exportador (Index) a llevar adelante el proceso, “muchos de los contratos de Index están depositados de manera local, y es ahí en donde no hemos avanzado”.

De acuerdo con Aranda Girard, se avanza en el cumplimiento de la reforma laboral, porque refleja los compromisos asumidos en el T-MEC, no dejarlo al último, cuya fecha vence en mayo de 2023; que se conozca el tratado en su conjunto, debe quedar claro que una solicitud de revisión no implica que se tenga que instalar un panel.