Presidente de la República minimiza violencia política

Pese al clima de violencia política en zonas del país, López Obrador aseguró que hay condiciones para que se lleven a cabo las elecciones.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que el clima de violencia política que se vive en la actualidad no es la misma que la que ocurría en años anteriores.

En Palacio Nacional, el mandatario mexicano aseguró que hay condiciones en todo el país para que se lleven a cabo las elecciones intermedias este domingo.

“En todas lados hay condiciones (para que se ejerza el voto), han querido también dar a conocer que hay mucha violencia con motivo de las elecciones, como es un tema muy delicado, hemos sido cuidadosos de hablar de lo que sucedía antes”, expuso.

“Les puedo decir que aún siendo la elección más grande en los últimos tiempos en cuanto al número de candidatos que se van a elegir, aún con los hechos lamentables de violencia, no es lo mismo que lo que pasaba antes y lo puedo probar, nada más que nos vamos a poder comparar el número de fallecidos, no queremos que nadie pierda la vida”, aseveró.

En este contexto, el mandatario llamó a todos los mexicanos a no tener miedo y a votar libremente este domingo 6 de junio.

Incluso, apuntó que aún existen “campañas donde se infunde miedo” para evitar que los mexicanos salgan a votar en la jornada electoral.

“La época muy larga de antidemocracia en México, nos habla de que se infundía miedo para que la gente no saliera a votar, todavía hay estas prácticas antidemocráticas, que el ciudadano no salga a ejercer sus derechos”, externó.

“Lo hacen para poder obtener triunfos con baja votación, que tengan nada más los votos que ya de antemano amarraron (…) De un padrón de ciudadanos completo pueden comprar un 20 por ciento, por eso la apuesta es a que voten el 35 por ciento, porque con ese 20 se alzan con el triunfo”, expresó.

“¿Qué pasa si todos votamos libremente? si vota el 60 por ciento de los ciudadanos, pues ese 20 por ciento ya no les alcanza, por eso se infunde miedo, es una de las razones. El llamado es a no tener miedo, a participar a ir a votar, solo así vamos a poder llevar a cabo la transformación del país”, dijo.

México celebrará este domingo 6 de junio su jornada electoral para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y mil 900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país.