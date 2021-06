Renuncia vocero de SEGOB tras filtración de audio

Presentó renuncia luego que se filtrara audio en que presuntamente pide difundir que los Scherer apoyan a De la Garza.

Omar Cervantes, vocero de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó su renuncia luego este martes luego de que en días pasados fuera divulgado un audio en donde presuntamente orquestaba una campaña contra Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de la República.

Cervantes Rodríguez dio a conocer su carta de renuncia dirigida a la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, a quien le agradeció trabajar a su lado durante su tiempo en la dependencia federal.

“De manera voluntaria y personal, en congruencia con lo que soy, tomé la decisión y le ruego que acepte mi renuncia con carácter de irrevocable al cargo que honroso recibí de su parte en 2019 como Director General de Comunicación Social de la dependencia que usted dignamente encabeza y en la cual me he sentido privilegiado de trabajar”, se lee en el documento.

Afirmó que para cumplir a cabalidad los procesos legales a que haya lugar, desde el 1 de junio estará fuera de Segob y su renuncia tiene efectos con carácter irrevocable a partir del 15 de junio próximo.

“Ha sido un privilegio acompañarle en su lucha por los derechos humanos, la defensa de las mujeres, la igualdad, la inclusión y la justicia, así como aprender de su calidad de negociadora y conciliadora de todos los temas que atiende la secretaría a su digno cargo”, expuso el ahora ex vocero de Segob.

La renuncia se da en el contexto de un audio filtrado en donde Omar Cervantes pide a través de una llamada telefónica involucrar a los “Scherer” en el apoyo al candidato Adrián de la Garza, candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León.

De inmediato el ex vocero de Segob apuntó que el audio estaba manipulado y que había interpuesto una denuncia ante quien resulte responsable.

Omar Cervantes se encontraba al frente del área de comunicación de la Secretaría de Gobernación desde el año 2019.

En un comunicado, la Segob dio a conocer que Carlos Avilés Allende, fungirá como nuevo vocero de la dependencia federal.

Avilés Allende se encontraba al frente de Medios Impresos de la propia Secretaría de Gobernación, y cuenta con una trayectoria periodística de más de 20 años.

El nuevo vocero ha ocupado las direcciones generales de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y ha trabajado y colaborado en diversos medios, entre los que destacan El Universal y El Financiero.