Sánchez Cordero niega presunta renuncia a su puesto

La secretaria de Gobernación desmintió los rumores que esta mañana dos columnistas hicieron correr y aseguró que no ha renunciado ni tiene previsto hacerlo.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó rotundamente que haya renunciado a su puesto, tal como lo indicaron algunas columnas políticas este miércoles.

Sánchez Cordero ironizó con el tema y dijo que lamenta “decepcionar a sus fuentes”, pero dejó en claro que se encuentra en firme como secretaria de Gobernación.

“Estimados @MarioMal y @dariocelise, lamento decepcionar a sus “fuentes” pero NO, no he presentado mi renuncia. Sigo más comprometida que nunca con el presidente @lopezobrador_. Dejemos la cultura del rumor y no sirvamos al juego de la desestabilización de la 4T. Un fuerte abrazo”, indicó la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Por la mañana, la secretaria de Gobernación participó en la reunión del Gabinete de seguridad nacional con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la Fiscal Ernestina Godoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.