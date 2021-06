Que siempre no, avión presidencial no llevará atletas a Juegos Olímpicos

“Acerca del avión presidencial, era una opción. El avión no se usa, ni se va a usar. Lo que queremos es venderlo, pero no hay quien compre el avión, porque es tan lujoso, tan lujoso, que les da pena que se sepa que alguien es dueño de un avión así. Solo, y es una vergüenza, aquí se les ocurrió comprar un avión con tanto lujo. Estoy, todavía, haciendo gestiones para venderlo”, externó en la conferencia de este miércoles por la mañana.

