Sánchez Cordero desmiente su supuesta renuncia a la SEGOB

La funcionaria rechazó las versiones periodísticas que aseguraban que presentó su renuncia al cargo.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazó las versiones periodísticas que aseguraban que presentó su renuncia, y pidió acabar con los rumores que abonan a la desestabilización del proyecto de gobierno.

Este miércoles, algunas columnas periodísticas sostuvieron que la funcionaria presentó su renuncia desde hace tiempo y que, con la difusión de una grabación de su ex vocero Omar Cervantes acusando a la familia Scherer de apoyar al candidato del PRI en Nuevo León, Adrián de la Garza, estaría en vísperas de salir de la dependencia.

En un mensaje en redes sociales dirigido a los columnistas que difundieron la versión de su renuncia, Sánchez Cordero los desmintió y reafirmó que está comprometida con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estimados @MarioMal y @dariocelise, lamento decepcionar a sus “fuentes” pero NO, no he presentado mi renuncia. Sigo más comprometida que nunca con el presidente @lopezobrador_. Dejemos la cultura del rumor y no sirvamos al juego de la desestabilización de la 4T. Un fuerte abrazo”, escribió la secretaria de Gobernación.

Por la mañana, la secretaria de Gobernación participó en la reunión del Gabinete de seguridad nacional con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la Fiscal Ernestina Godoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.