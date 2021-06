México está en Paz, hay gobernabilidad, asegura AMLO

Las declaraciones del mandatario se contraponen al informe de la SSPC que expone que en mayo hubo en promedio 79.4 asesinatos diarios.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, este miércoles 2 de junio, que México está en paz, que hay gobernabilidad y no es “de buen gusto” comparar la situación con la de otros países, donde hay inestabilidad y violencia política.

Tras ser cuestionado, durante su conferencia de prensa matutina, respecto a los municipios donde no se podrían instalar casillas por falta de seguridad el próximo 6 de junio, el mandatario nacional respondió que el país está en paz y se enfrenta el “flagelo” de la violencia.

“Sí, miren, habíamos quedado incluso de informar a un sobre ese tema, pero decidimos no hacerlo por los electoral para no tratar el asunto. Yo solo para manifestarle al pueblo de México y lo hago como siempre, de manera responsable, que el país está en paz”, dijo el presidente.

“Hay gobernabilidad, no hay riesgos de inestabilidad. Estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días, y se puede hablar de paz y de tranquilidad en todo el país”, dijo el mandatario nacional, además de que aseguró que por más que sus opositores quieran “magnificar” el problema durante el proceso electoral, dichas versiones “no obedecen a la realidad”.

“A nuestros adversarios no les conviene que se sepa sobre lo que sucede en otras partes en donde hay inestabilidad, hay confrontación, hay violencia política, en México no. Eso lo hemos logrado entre todos”, aseguró el político tabasqueño.

De acuerdo a la consultoría en comunicación y gestión de riesgos Etellekt, durante los 8 meses que han transcurrido desde el inicio del actual proceso electoral, se ha reportado el asesinato de 89 políticos en el país. De dicho total, 34 eran aspirantes o candidatos a cargos de elección popular y el 89 por ciento de estos eran opositores al gobierno local actual.

Asimismo, según un reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, durante mayo pasado se registraron 2 mil 462 homicidios dolosos (79.4 diarios), la cifra mensual más alta desde agosto del 2020, que sumó 2 mil 524 asesinatos.

El presidente López Obrador también acusó a la embajada de Estados Unidos en México de repartir “maíz con gorgojo” a organizaciones de la sociedad civil opositoras al gobierno federal.

Sin insistir en la repuesta a la nota diplomática que envió al gobierno de Estados Unidos para pedir que deje de financiar a sus opositores, el titular del ejecutivo federal arremetió de nueva cuenta contra sus adversarios, a los que llama “conservadores”.

“Aunque ellos piensen que sus estrategias o pensamiento es lo predominante, no es así, ya cambiaron las cosas. Hay un pueblo muy consciente muy politizado, muy despierto, me quito el sombrero”, expresó.

Luego, dijo que en el gobierno anterior no había información porque “todos se callaban, eran muy pocos los medios que informaban, pero era un periodismo totalmente sometido subordinado, los intelectuales bien maiceados, todos”, aseguró y dijo: “Esto que estamos viendo que van a cobrar los de la llamada Sociedad Civil a la embajada de Estados Unidos, o sea que la embajada de Estados Unidos reparte maíz con gorgojo”.