Francia reabre sus puertas a turistas vacunados…de algunos países

Sin embargo, les pedirán pruebas PCR negativas de no antes de 72 horas o una prueba de antígenos negativa que no tenga más de 48 horas.

Los visitantes vacunados de los países ‘naranja’ entre ellos Estados Unidos y Gran Bretaña no deberán permanecer en cuarentena al llegar y ya no tendrán que justificar los motivos de su viaje a Francia.

El relajamiento de normas empezará el miércoles, ofreciendo un estímulo al sector turístico francés. Para la guía turística francesa Linda Zenou, el regreso de turistas extranjeros no pudo ser más oportuno: los pagos de desempleo con los que ha sobrevivido durante la pandemia acabaron el mes pasado, lo que la dejó ‘sin más recursos, nada’. La mujer de 61 años no ha tenido turistas extranjeros para guiar desde que acompañó a un autobús de hispano y angloparlantes al Palacio de Versalles en febrero de 2020.

