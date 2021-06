CDMX a semáforo verde para clases presenciales, pero seguirán cerrados antros y bares

Además, a partir del 14 de junio reactivarán las clases grupales en gimnasios.

Del 7 al 13 de junio, Ciudad de México pasará a semáforo verde, por primera vez desde que inició la pandemia. Al respecto, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum señaló que esto se logró gracias al esfuerzo de todas y todos los habitantes de la capital. No obstante, pidió no bajar la guardia.

“Hay que ser cautelosos también”, expresó. “Felicidades a todos los habitantes de la Ciudad, vamos bien pero hay que seguirnos cuidando”, dijo.

Por su parte, Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), comentó que este cambio de semáforo es resultado de la reducción de indicadores de la pandemia.

Destacó que hay 615 hospitalizados en CDMX, mientras que en la Zona Metropolitana del Valle de México hay 835 pacientes con Covid-19.

Estas son las actividades que se permitirán de manera paulatina para evitar rebrotes:

7 de junio

1- Clases presenciales (escuelas, talleres, casas de cultura, casas comunitarias) y guarderías

2- Hoteles al 60%

3- Tiendas departamentales, centros comerciales, comercio al 50%

4- Restaurantes hasta las 00:00 hrs en interiores

5- Interiores de salones con actividades permitidas

14 de junio

1- Eventos deportivos al aire libre al 50%

2- Clases en gimnasios

3- Congresos y convenciones

24 de junio

1- Eventos de entretenimiento en espacios cerrados al 25%

2- Cines aforo del 50%

3- Teatros aforo del 50%

Pese al semáforo verde, aún no podrán reabrir los antros y bares, y tampoco están permitidos los eventos sociales sin restricciones de horario ni aforo.