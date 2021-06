Emite AMLO voto en Centro Histórico

El Presidente de México acudió a la casilla ubicada a unos pasos de Palacio Nacional, en compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

Con el Zócalo cerrado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador emitió su voto en el Centro Histórico, a unos pasos de Palacio Nacional, en compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

“¡Que viva la democracia!”, expresó el Presidente luego de haber depositado sus boletas en las urnas para diputado federal, diputado local y Alcaldía de la Ciudad de México.

Cabe destacar que al momento de que ingresó a la casilla, el Presidente y su esposa tuvieron que colocarse el cubrebocas, además de que a la entrada les aplicaron gel antibacterial.

El Mandatario emitió su voto en la casilla B y C1, de la Sección 4748 de la Alcaldía Cuauhtémoc, correspondiente a los distritos 12 federal, 9 local.

La casilla está ubicada en Moneda Número 4, dónde se localiza el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a metros de una de las puertas de Palacio sobre la misma calle.

Esta fue la primera vez que López Obrador votó en este punto. En 2018, cuando ganó la Presidencia, sufragó en la Alcaldía de Tlalpan, cerca de su domicilio particular.

En torno a la casilla fue desplegado, desde primera hora, un operativo especial con presencia de militares vestidos de civil, personal de logística de la Presidencia y policías capitalinos.

Alrededor de las 7:15 horas, Alejandro Esquer, secretario particular de López Obrador, supervisó el dispositivo e hizo un recorrido por el lugar,.

Con el apoyo de vallas metálicas, el acceso al primer cuadro de la ciudad fue cerrado al tránsito de peatones y de vehículos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad capitalina.

Ciudadanos que fueron a votar temprano a la misma casilla donde sufragó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se quejaron de que no los dejaron formarse ni votar antes del Mandatario.

En entrevistas por separado, explicaron que por el voto de López Obrador – que fue las 8:53 horas – los tuvieron esperando a una calle de la casilla, a pesar de que llegaron desde las 8:00 horas.

“Llegué a las 8 de la mañana porque se supone que las casillas las iban a abrir a las 8, entonces nunca había pasado esto aquí, yo soy nativa del Centro y jamás había pasado nada de esto”, señaló Lucia Plata, vecina de la tercera edad de la Colonia Centro.

“Entonces pues, digo, que sean coherentes con lo que dicen, no, para poder así un pueblo funcionar, seguir con la metódica de lo que debe de ser. Sí, estuvimos allá todos en Correo Mayor y Moneda (sin poder pasar)”.

Formado en la fila, después de que López Obrador votó junto con su esposa, el vecino Eduardo Manríquez también advirtió que, de haber podido formarse afuera de la casilla, López Obrador hubiera tenido que hacer fila.

“Salen con sus payasadas, se entera uno que vino a votar el Presidente y ahí nos tienen esperando, ahí en la calle, haciendo fila. No nos permitieron acercarnos”, mencionó.

“Él no hizo fila, hubiera hecho fila como todos”.

Para el voto de López Obrador, fueron desplegados al menos 70 militares vestidos de civil afuera de la casilla ubicada en Moneda Número 8.

Antes del voto de López Obrador, una funcionaria del Instituto Nacional Electoral les pidió que, si no iban a votar, se retiraran de la puerta y permitieran hacer la fila para ingresar.