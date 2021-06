ELECCIÓN 2021 MARCADA POR LA VIOLENCIA

Durante las votaciones del domingo 6 de junio tuvieron lugar diferentes hechos de violencia, entre ellos robos violentos de materiales electorales, balaceras y agresiones.

La jornada electoral más grande de la que se tenga registro en México, estuvo marcada por diferentes episodios de violencia ocurridos a lo largo del país que impidieron el desarrollo de las votaciones en casillas de Baja California, Estado de México, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí y Oaxaca.

Los comicios también fueron escenario de la polarización que marcó las campañas electorales, con los líderes de los principales partidos, Morena, PAN y PRI, atribuyéndose triunfos a minutos de que cerraran las casillas, aun cuando no había para ese entonces ni cifras ni tendencias oficiales.

Aunque el pulso de los acontecimientos se vivió en las calles de las diferentes entidades, en donde tuvieron lugar robos violentos de materiales electorales, balaceras y agresiones. En Tijuana, por ejemplo, tuvo lugar el principal acto de violencia de la jornada, luego de que varias personas arrojaran en dos eventos distintos cabezas humanas frente a dos mesas de votación de esta ciudad fronteriza.

Por parte de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) se informó, en su último reporte, que se recibieron 76 denuncias de competencia federal, principalmente, del Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca y Puebla por destrucción de materiales electorales, compra de votos, suspensión de beneficios de programas sociales y recolección ilegal de credenciales de elector.

El Fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, comentó que a lo largo del proceso electoral hubo 115 delitos por la alteración del padrón de electores, por el que hubo 12 detenciones en flagrancia en coordinación con el Estado de México, Chihuahua, Zacatecas y Oaxaca. “Es un delito muy frecuente, eso supone una manipulación de los datos oficiales y es delito federal”, sostuvo.

En tanto, en su segundo mensaje a la ciudadanía, el consejero presidente Lorenzo Córdova, indicó que sólo 30 casillas no pudieron instalarse debido a diversas circunstancias. Al inicio de la jornada, el secretario técnico del INE, Edmundo Jacobo García, indicó que nueve casillas no se había podido establecer “por actos de inseguridad”.

Al inicio de la jornada electoral se reportaron en redes sociales tres hechos violentos donde hubo detonaciones de arma de fuego en casillas del municipio de Tlachichuca, en Puebla. De acuerdo con el periódico Central, cerca de las 8:20 horas se registró el primer caso donde sujetos que viajaban en una camioneta negra realizaron varios disparos, lo cual provocó temor en los votantes que estaban haciendo fila y por ello se retiraron. Minutos después se reportó otro hecho similar en la casilla 2222, aunque no se informó si se trataba de los mismos sujetos. Posteriormente, alrededor de las nueve de la mañana, sujetos realizaron disparos junto a una casilla ubicada cerca del parque de la 20 de Noviembre.

Otra entidad donde se reportó un incidente violento fue en San Luis Potosí, en donde sujetos armados arribaron a la casilla 808 ubicada en la colonia Guanos de la ciudad capital y dispararon sus armas de fuego para después robarse las urnas localizadas en la escuela federal Club de Leones, según confirmó la Fiscalía del Estado, que abrió de oficio una carpeta de investigación por la sustracción del material electoral. Por estos hechos no se registraron personas lesionadas.

Un video de los hechos mostró a los agresores trasladándose a esta casilla en por lo menos tres camionetas blancas, desde las cuales dispararon. Las mismas imágenes dieron cuenta que en lugar de los hechos había un número importante de personas, entre ellas niños.

En tanto, en el norte del país, en Tijuana, Baja California, tuvo lugar el hecho más violento de la jornada. De acuerdo con los reportes, un hombre se acercó a una casilla y arrojó una cabeza humana para después darse a la fuga. Dicho incidente ocurrió sobre las 9: 40 horas. Después, en otra calle de esta ciudad fronteriza, otra persona lanzó restos humanos dentro de dos bolsas a unos 100 metros de distancia de otra mesa de votación. Pasado el mediodía, otro suceso similar ocurrió en la colonia Mariano Matamoros, cuando se lanzó otra cabeza humana.

En Mexicali, otra de las ciudades más importantes de la región, también se registraron varios incidentes. En uno de ellos, hombres armados dispararon a las oficinas locales de Morena.

De acuerdo a las autoridades locales, en el sitio se encontraron 32 cartuchos percutidos, así como daños materiales a paredes y ventanas del edificio de al menos dos pisos. No hubo personas detenidas ni tampoco lesionados.

En el centro del país, en el Estado de México, sujetos irrumpieron en una casilla en Metepec que no tenía presencia de policías o Ejército y destruyeron las urna. En Naucalpan reportaron agresiones con bombas de humo en tres casillas ubicadas en Lomas Verdes, Vista del Valle y Boulevares. Los hechos ocurrieron cerca de las 13:00 horas.

En el estado de Oaxaca medios locales reportaron que un grupo armado amagó a funcionarios de una casilla ubicada en la colonia Progreso de Lagunas, agencia de El Barrio de La Soledad, y robó la paquetería electoral. La casilla contaba con mil 938 boletas. En Santa María Xadani, en la zona del Istmo de Tehuantepec, la Guardia Nacional detuvo a un grupo de sujetos que incendiaron boletas.

En tanto, en el estado de Chihuahua, se detuvieron a 19 personas que de manera grupal realizaron hechos intimidatorios a personas que acudían a emitir su voto.