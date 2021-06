Tras las elecciones, observadores piden fortalecer la autonomía del INE

Misiones internacionales que dieron seguimiento a la contienda en México consideraron que los organismos autónomos cumplieron con su labor y requieren ser fortalecidos.

Representantes de cinco misiones de observadores internacionales respaldaron la labor del Instituto Nacional Electoral (INE) en estos comicios, dado el contexto de polarización que se vivió durante el desarrollo del proceso, y consideraron que se debe avanzar en su consolidación y fortalecer su autonomía.

Las misiones de COPPPAL, UNIORE, Delian Project, especialistas de Latinoamérica y de la International Foundation for Electoral Systems (IFES) convocaron a los partidos políticos y candidatos a utilizar las vías legales para resolver eventuales disputas.

Asimismo, destacaron la implementación de medidas sanitarias durante todo el desarrollo de la jornada de votación y la alta participación ciudadana en las urnas, de más del 52% en un contexto mayoritariamente de paz.

José Miguel Insulza, jefe de la misión de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), dijo: «Que el gobierno haya hablado durante esta campaña creo que era algo de esperarse, absolutamente».

«Ahora les corresponderá a ustedes decidir si fueron excesivos o no, pero yo no he conocido nunca una campaña de este tipo en la cual el gobierno no participe, ninguna», añadió en rueda de prensa el también senador chileno y exsecretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Por ello, «es necesario respetar siempre el ámbito de las instituciones autónomas, porque son muy delicadas (…) En un periodo de desconfianza profunda hacia la política, son aquellos en los cuales se puede confiar. Si nosotros nos dedicamos a crear desconfianza en torno a ellos, es perjudicial para la democracia», sostuvo.

Román Jacques, presidente de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), destacó los retos que enfrentaron los organismos autónomos electorales para organizar los comicios, como la delincuencia, por lo que convocó a su fortalecimiento.

«La misión exhorta ante futuras campañas electorales a unir esfuerzos por el fortalecimiento de una política anticriminal con acciones preventivas y de coordinación interinstitucional con los actores del sistema electoral, como la lucha contra la violencia política, pues crea desafección y afecta el desarrollo pacífico del proceso previo a la jornada de votación, espina dorsal de todo régimen democrático», dijo.

Armand Peschard, representante de Delian Project, integrado por especialistas de Estados Unidos y Canadá, destacó la labor del sistema y de los organismos electorales mexicanos para hacer frente a una contienda en la que pudieron votar más de 93 millones de ciudadanos.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, señaló más tarde que quien quiera desaparecer al instituto actuaría en contra de los ciudadanos.

«Tal vez haya quien quiera destruir este sistema electoral que tanto ha costado, pero después de ayer, quien intente eso pues simple y sencillamente está yendo en contra de la voluntad de millones y millones y millones de ciudadanos que son los autores de nuestro sistema electoral», sostuvo.