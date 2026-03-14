AVANZA REFORMA PARA AGILIZAR CAMBIO DE NOMBRES PEYORATIVOS EN EDOMÉX

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México aprobó un dictamen para reformar el Código Civil estatal, con el objetivo de agilizar los trámites de cambio de nombre cuando estos resulten peyorativos o afecten la dignidad de las personas.

La iniciativa, presentada por la diputada Elena García Martínez (Morena), propone reducir los tiempos de resolución de las solicitudes, estableciendo un plazo máximo de 15 días hábiles para emitir el dictamen y dos días adicionales para realizar la anotación correspondiente en el acta de nacimiento.

Actualmente, aunque desde 2014 es posible realizar este trámite por vía administrativa sin acudir a un juicio, los tiempos de respuesta pueden tardar entre 60 y 90 días, lo que puede afectar el acceso a programas sociales, pensiones, trámites escolares o derechos sucesorios.

La diputada Miriam Silva Mata (PVEM) señaló que esta medida también beneficiará a personas de la diversidad sexual, al facilitar procesos de reasignación de identidad, mientras que legisladores indicaron que simplificar trámites ayuda a mejorar la percepción ciudadana sobre los servicios gubernamentales.

De acuerdo con datos del Registro Civil del Estado de México, entre septiembre de 2023 y noviembre de 2024 se realizaron 132 cambios de nombre, de los cuales 26 se debieron a afectaciones a la dignidad humana y 106 porque las personas utilizaron durante su vida un nombre distinto al registrado en su acta de nacimiento.