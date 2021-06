Sheinbaum pide no fomentar división de la ciudadanía tras elecciones

La jefa de gobierno pidió a medios de comunicación y partidos políticos no fomentar la división de la ciudadanía, pues es una ciudad unida.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum hizo un llamado esta tarde para que no se fomente la división de la ciudadanía tras los resultados arrojados en las elecciones del domingo.,

En conferencia de prensa la jefa de gobierno indicó que tras las elecciones medios y partidos se han dado a la tarea de dividir a la población luego de que la oposición se quedará con poco más de la mitad de las alcaldías.

“Me parece muy grave que se promueva este esquema de división en la ciudad, siempre lo he dicho, esta ciudad es solidaria y lo que buscamos justamente es acabar con esas desigualdades y no fomentarlas y no fomentar el clasismo, ni la discriminación, eso no es de esta ciudad”, indicó Sheinbaum.

La mandataria capitalina sostuvo que se debe trabajar a favor de los capitalinos e indicó que ahora que concluyó el proceso electoral se retomarán todas las acciones de gobierno.