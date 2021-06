Luis Videgaray impugnará inhabilitación de la SFP

El ex secretario de Hacienda señaló que no hay errores en la declaración que él presentó e intentará que la inhabilitación quede sin efecto.

Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y de Relaciones exteriores informó esta tarde que impugnará la inhabilitación por 10 años que la Secretaría de la Función Pública le impuso para tener cualquier cargo público.

En un comunicado que publicó en Twitter, se refirió a la sanción en la que la SFP lo «considera administrativamente responsable de omitir manifestar ‘cuentas bancarias’ en mis declaraciones patrimoniales de 2015 a 2017» y precisa que impugnará la decisión.

El ex titular de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró los motivos por los que considera que puede impugnar la determinación de la SFP.

Primero, indicó que las supuestas cuentas bancarias a las que se refiere la SFP son en realidad tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor a la fecha de reporte de cada declaración, por lo que sostuvo que «las tarjetas de crédito de las que soy titular sí fueron referidas en las declaraciones patrimoniales».

El funcionario durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto también aseguró que la SFP, en el oficio mediante el que le notificó el pasado 11 de mayo su determinación, «reconoce que no obtuve ningún beneficio o libro derivado de la supuesta falta de veracidad en las declaraciones y que no se generó ningún daño o perjuicio económico».