Guardia Nacional toma Cefereso de Gómez Palacio, Durango, por motín

Debido al hermetismo que mantienen las autoridades carcelarias, no se conoce si hay personas lesionadas o fallecidas, aunque varias ambulancias de la Cruz Roja permanecen a la expectativa en las afueras del reclusorio.

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano tomaron la mañana de este 8 de junio las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), ubicado en el ejido 6 de Octubre, en Gómez Palacio, Durango, donde se registró un motín casi generalizado de presos de alta peligrosidad.

La revuelta de internos movilizó a la Guardia Nacional y a los soldados, mientras que las policías estatales mantienen vigilancia en el exterior y en los alrededores, según se pudo observar, ya que hasta el momento no hay una información oficial.

Asimismo, se ignora en qué área del centro penitenciario ocurrió el, así como las causas que lo habrían originado y cuántos internos estuvieron involucrados, no se cuenta con información al respecto.

Alrededor de las 09:00 horas de este martes se registró la movilización de los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano seguidos se unas cinco ambulancias de la Cruz Roja.

Al medio de día, personal militar seguía prohibiendo el ingreso al lugar, tanto de representantes legales de los internos, como a quienes acuden a proporcionar algún servicio de transporte de alimentos y de agua potable.

Hasta las 15.00 horas, las autoridades federales no han emitido ningún comunicado al respecto y se desconoce si existen o no internos lesionados o muertos.

En este mismo CERERESO, hace un mes murió un preso que fue atacado por otro recluso y uno de los convictos utilizando un arma blanca.