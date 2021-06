Sheinbaum rechaza que se promueva la división de la CDMX

La jefa de Gobierno llamó a evitar la división clasista y discriminatoria, luego de las elecciones que dividieron el territorio ante los triunfos de la oposición.

Luego de los memes que dividen la Ciudad de México en la “zona bien” y la “marginada” tras la elección, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no está de acuerdo con este sistema de división y consideró grave que se promueva, pues puede llevar a una división clasista y discriminatoria.

“Me parece muy grave que se promueva este esquema de divisiones en la Ciudad de México, siempre lo he dicho, esta ciudad es solidaria y lo que buscamos es disminuir las desigualdades y no fomentarlas”, indicó.

“No fomentar el clasismo, ni la discriminación, eso no es de esta ciudad, esta ciudad tiene que darse la mano como siempre se la ha dado, tiene que disminuir desigualdades y acercar a las personas, entonces, no estoy de acuerdo con este esquema”, apuntó la mandataria capitalina.

Sheinbaum Pardo hizo un llamado a no promover este tipo de sistemas que dividen en sistemas clasistas y tiene que haber un acercamiento.

“No podemos dividir la ciudad de ninguna manera, me parece que es algo que entre todos los habitantes de esta ciudad debemos rechazar, porque aquí todos somos habitantes de la Ciudad de México, y esta ciudad se ha caracterizado por la defensa de los derechos”, explicó.