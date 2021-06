ALIANZA 2024 #PRI #PAN #PRD AUGURA SACAR A MORENA DEL PODER

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, confirmó que la coalición “Va por México” continuará hasta las elecciones presidenciales de 2024.

Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD acordaron seguir con la coalición “Va por México” hasta las elecciones presidenciales de 2024.

Dos días después de las elecciones, los presidentes de los partidos dieron una conferencia para presumir lo que consideraron su éxito electoral al quitarle la mayoría calificada en la Cámara de Diputados a Morena y sus aliados, y garantizar que estarán unidos en el Congreso y mantendrán su unión para los siguientes tres años.

Incluso abrieron la puerta a seguir repitiendo la alianza en los siguientes procesos electorales, incluido el de 2024, donde se renueva la presidencia.

“Ha sido un éxito, es potente y esta coalición sí tuvo éxito en el 2021, sin lugar a dudas y construyendo acuerdos y paso a pasito tendrá resultados en el 2022, en el 2023 y por qué no, en 2024”, dijo Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.

Jesús Zambrano, del PRD, agregó que los logros que vayan obteniendo les darán “la confianza para llegar juntos también al 24”.

El panista Marko Cortés anunció que nombró para empezar a negociar con todos los partidos a Santiago Creel y Jorge Romero, que llegan a la nueva legislatura por vía plurinominal. Mientras que el PRD, a Luis Espinoza Cházaro.

Moreno presumió que la coalición logró el 42% en la Cámara de Diputados y que su partido tendrá más de 70 diputados, lo que les representa un crecimiento de 4 veces más de los distritos que ganaron en 2018. Además dijo que cuando tomó la dirigencia del partido, tenían 8% de intención de voto, y en cambio ahora lograron 18%.

Aseguró, al igual que los otros dirigentes, que el gran perdedor de la elección es Morena, que ya no logrará tener mayoría calificada para “seguir destruyendo” al país, y que están a salvo órganos autónomos.

“Vamos en una coalición fuerte y firme en el Congreso. Vamos a trabajar de manera coordinada. Vamos con el ánimo de construir acuerdos y consensos siempre que sean a favor de México. Diálogos en lo público con todos; acuerdos en lo oscuro con nadie”, afirmó.

El perredista Zambrano fue el único que reconoció que como partido no habían obtenido mejores resultados, sino una votación “modesta”, pero que no llegaron a perder el registro (con el mínimo requerido de 3% de la votación), como especularon sus adversarios y algunos analistas políticos. Dijo que ir solos, como “otro partido” (en referencia a Movimiento Ciudadanos) que sacó mejores resultados, no se hubiera logrado lo que avanzó la alianza en conjunto.

A pregunta de los medios sobre si esta vez no habrá diputados que pasen de su bancada a la de Morena, aseguró que hay compromisos firmados y no será así. Dijo que más bien tanto MC como el Partido Verde tendrán que dejar claro si se sumarán al bloque de lo que trate de impulsar Morena o no.

Morena, según las estimaciones de las elecciones 2021, logró entre 190 a 203 diputados federales.

Actualmente, Morena cuenta con 253 legisladores en la Cámara de Diputados, por lo cual perdería más de 50 representantes.

Mientras los aliados de Morena tendrían la siguiente representación en la Cámara de Diputados: PT entre 35 y 41 diputaciones; PES entre 0 y 6 legisladores; Partido Verde Ecologista de México entre 40 y 48 diputaciones.

La segunda fuerza política tras la elección del 6 de junio del 2021 sería el PAN con 106 a 117 legisladores.

El PRI sería la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados con 63 a 75 diputados.