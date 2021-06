Hombre de la tercera edad en situación de calle denuncia amenazas y despojo por parte de la GAM

Don Miguel tiene sólo como compañía a su perrita sorda «Pebbles», sin embargo trabajadores de la alcaldía Gustavo A. Madero le han quitado sus pocas pertenencias, por lo que pide ayuda al alcalde electo Francisco Chiguil.

Don Miguel es un hombre de la tercera edad que vive en situación de calle y cuya única compañía es Pebbles, una perrita sorda; sin embargo su difícil situación no evitó que personal de la alcaldía Gustavo A. Madero lo amenazara y le quitara sus pocas pertenencias.

Esta no es la primera vez que don Miguel es víctima de despojo por parte de la alcaldía, pues en enero pasado los empleados le pidieron que desalojara el lugar donde pasa la noche en compañía de Pebbles y se llevaron sus cosas, incluyendo el alimento de su mascota.

Ante esto, el afectado, quien aseguró no tener otra manera de sobrevivir, pidió al alcalde electo Francisco Chiguil que no continúen las agresiones, pues él no es problemático y sólo busca sobrevivir lo mejor posible.

“No sé qué quieren con mi persona; que respeten mi modo de vivir. Vienen a molestar al necesitado, a robar lo que la misma gente le ayuda a uno. Si hubiera quejas ciudadanas, por qué mucha gente me ayuda. Señor Chiguil, hago públicamente este anuncio, pido de favor que pare a su gente, déjenme en paz, no soy una gente problemática, solo soy un humano como cualquiera” dijo el afectado.

Ante la problemática, vecinos del lugar donde pernocta don Miguel lo han apoyado y le regalan comida para él y para Pebbles, asegurando que mantiene limpio el lugar donde duerme y que no es problemático.