“Me están dejando morir”, el desgarrador grito de auxilio de una joven con Covid-19 en Argentina

Días antes de su deceso, Mercado había denunciado abandono por parte de la institución médica a través de sus redes sociales. “Acá me dejaron morir como un perro, sola”, publicó en su cuenta de Facebook a las 2:04 del miércoles 2 de junio. “Estoy saturando 83 y el médico que vino hace una hora y se fue, no vuelve. Pedía muerte digna al menos”, escribió minutos antes.

