Una docena de altos perfiles morenistas perdieron su reelección como diputados

A esas pérdidas de la bancada de la cuarta transformación se suma la del diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien pese a su experiencia parlamentaria quedó fuera de la 65 Legislatura, no por haber perdido en las urnas, sino que por conflictos internos en Morena no fue postulado para reelegirse.

Previous EEUU registra notable incremento de muertes no causadas por Covid-19