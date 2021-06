Sheinbaum regresa Ley de Salud al Congreso CDMX

La jefa de Gobierno pidió al Congreso realizar un análisis riguroso para que se permitan homologar los derechos de las mujeres así como su acceso a los servicios de salud.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, regresó, “con observaciones”, al Congreso de la Ciudad de México el decreto por el que se expide la nueva Ley de Salud de la ciudad, que se aprobó el pasado 29 de abril del año en curso.

Lo anterior, con el propósito de mejorar el marco legal y garantizar la seguridad jurídica de las personas respecto al tema de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En el documento, Sheinbaum Pardo puntualizó que la definición de este recurso no es la misma que a nivel nacional, principalmente, en lo estipulado en la NOM-046 y la Ley General de Víctimas.

“Se establece la definición de Interrupción Voluntaria del Embarazo, misma que no es acorde con el marco jurídico nacional, particularmente, lo relativo a la NOM-046-SSA2-2005, ni a lo que establece la Ley General de Víctimas. Por lo que es menester un análisis riguroso de dichas normas que permitan homologar los derechos de las mujeres así como su acceso a los servicios de salud”, refiere la mandataria capitalina.

La ley de salud aprobada por los legisladores permitió pasar de 12 a 20 semanas la interrupción del embarazo de una mujer, siempre y cuando, este haya sido consecuencia de una violación sexual.

Por lo que, las mujeres con hasta 5 meses de embarazo podrían acudir a un Centro de Salud a practicarse la interrupción voluntaria del embarazo, el cual debió ser consecuencia de un violación sexual y no deberá importar si la víctima denunció ante las autoridades competentes.

Quedó establecido de la siguiente manera en el artículo 6, fracción XXV, de la ley mencionada: “Interrupción Voluntaria del Embarazo: procedimiento médico que a solicitud de la mujer embarazada realizan los integrantes del Sistema de Salud de la Ciudad de México hasta la vigésima semana completa de gestación, como consecuencia de una violación sexual, sin que la usuaria lo haya denunciado ante las autoridades competentes, lo anterior en términos de lo previsto en la NOM-046-SSA2-2005”.

No obstante, la norma mencionada y la Ley General de Víctimas en ninguna de sus definiciones establecen que la interrupción voluntaria se permitirá hasta los 5 meses de embarazo.

Ahora, el órgano legislativo, específicamente, la Comisión de Salud – a cargo de la morenista, Lourdes Paz- deberá modificar esto y posteriormente pasar, de nueva cuenta, al pleno este dictamen.