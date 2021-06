AMLO anuncia apoyo para reconstruir la Línea 12

En conferencia destacó que en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, por donde pasa la Línea 12, la gente decidió apoyar a la 4T a pesar del lamentable accidente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su administración ayudará al gobierno capitalino para reanudar a la brevedad la operación de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México que en mayo pasado colapsó en uno de sus tramos y dejó 26 muertos y más de 90 lesionados.

En la conferencia mañanera, el mandatario criticó a sus adversarios por usar la tragedia de la estación Olivo, que sigue impune, como herramienta electoral para atacar al partido Morena y el gobierno de la Ciudad de México y destacó que en las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac ganó su movimiento.

Enseguida, el titular del Ejecutivo federal anunció que su administración va a intervenir en la rehabilitación del tramo colapsado para reanudar el servicio de trasporte de la Línea 12 del metro capitalino.

El presidente López Obrador dijo que la intervención de su gobierno en la reconstrucción de la Línea 12 será independiente de las investigaciones judiciales, “pero es ya, manos a las obras, resolver el problema”, señaló.

Respecto a la reunión que sostuvo con la Vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, el mandatario señaló que fue “muy benéfica” porque hay coincidencias para enfrentar el problema migratorio, abrir por completo la frontera norte y signar a acuerdos de inversión para desarrollar el tratado económico que incluye a Canadá.

“Fue tan buena la reunión que le dije presidente, me camuqué, ya ven que dicen mis adversarios que ya estoy chocheando, a lo mejor en eso tienen un poco de razón, no soy infalible”, dijo el mandatario en referencia a la expresión que utilizó durante el recibimiento de la funcionaria estadunidense en la puerta de Palacio Nacional que se volvió viral en redes sociales.

Además, dijo que le mostró una pintura que tiene su despacho del presidente Benito Juárez que fue un regalo que le hizo el ex presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy al ex mandatario mexicano Adolfo López Mateo en su visita oficial de 1962.

Cabe mencionar que previo a su encuentro con medios de comunicación, López Obrador encabezó la firma del contrato para la adquisición y construcción de carros del Tren Maya, que serán de tres tipos: un tren para carga, para pasajeros de la región y un tren dedicado al turismo.

Expuso que la construcción de los carros en Ciudad Sahagún, Hidalgo, generará miles de empleos y que estará a cargo de las empresas Alstom y Bombardier Transportation México, ganadoras de la licitación.

La directora general de Alstom México y representante legal de Bombardier Transportation México, Maite Ramos Gómez, indicó que los trenes cuentan con un diseño único en su tipo y cumplen los más altos estándares de seguridad y calidad. Operarán con sistemas RTMS y alcanzarán velocidades entre 160 y 200 kilómetros por hora.

Mientras que el Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, reiteró que el impacto ambiental del Tren Maya es “prácticamente nulo”, ya que el tren pasará por donde transitaba el antiguo ferrocarril o donde hay derechos de vía de las carreteras.