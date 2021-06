DESPILFARRO ELECTORAL; GASTAN CANDIDATOS 4 MMDP EN CAMPAÑAS

Hasta hace una semana, de los 6 mil 244 que no habían declarado, 567 eran morenistas, pero ahora desaparecieron de la lista de omisos.

Los 27 mil 812 candidatos que compitieron por un cargo en este proceso electoral gastaron 4 mil 748 millones 46 mil 291 pesos en sus campañas.

En el Sistema de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) también se inscribieron otros mil 798 aspirantes, pero no registraron gastos, por lo que serán sancionados.

A nivel local, 25 mil 609 abanderados recibieron 3 mil 718 millones 506 mil 893 pesos, de los cuales gastaron 3 mil 139 millones 518.

De los mil 764 candidatos que no registraron gastos, la mayoría es del PRD y de partidos locales.

Los candidatos que hicieron campaña para lograr una curul en la Cámara de Diputados fueron 2 mil 203, además de otros 34 que se inscribieron, pero no reportaron erogaciones.

Éstos, en total, gastaron mil 8 millones 906 mil 773 pesos.

En general, los aspirantes apostaron por propaganda utilitaria, es decir, entregaron artículos con su nombre, pues dicho gasto concentró la inversión: mil 693 millones 735 mil 132 pesos.

Los mítines, bardas, mantas, volantes o equipos de sonido erogaron mil 204 millones 498 mil 499 pesos.

Mientras que en operativos de campaña, que incluyen salarios, renta de inmuebles, transporte y demás viáticos, fueron 952 millones 307 mil pesos.

En espectaculares, los candidatos reportaron 500 millones 162 mil pesos.

Aunque hubo una saturación de publicidad en redes sociales, de acuerdo con el reporte del INE, ese gasto ocupó la quinta posición con 346 millones 883 mil 672, en ambos niveles.

La consejera Adriana Favela advirtió que el 22 de julio darán el reporte de quienes cumplieron y quienes tendrán sanciones, entre éstas económicas y hasta el retiro del triunfo si hubo un rebase de gastos.

“Tenemos que verificar que esta cifra, la reportada en el portal de Fiscalización, en verdad sea confiable.

“Nosotros hacemos la fiscalización tomando como base los informes, pero no es solamente lo que ellos reportan lo que nosotros verificamos, sino también hacemos un cruce de información con autoridades, redes sociales, con empresas, una circularización, para tener toda la información posible y saber de verdad cuánto gastaron”, apuntó.