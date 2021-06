NYT culpa a Ebrard y Slim del derrumbe de la Línea 12 del metro

De acuerdo al New York Times, el accidente derivó de la prisa del gobierno de Ebrard y trabajos de mala calidad del Grupo Carso.

El colapso en la línea 12 del Metro de la Ciudad de México se registró debido a fallas graves en la construcción por prisa en la administración del entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, según una investigación realizada por el New York Times, que se basó en el análisis de expertos, registros gubernamentales y trabajadores de la obra.

Los ingenieros consultados por el diario concluyeron que los montajes de acero que eran necesarios para la resistencia del paso elevado, así como los pivotes de la estructura, fallaron principalmente debido a problemas de soldadura y errores críticos que habría causado el colapso en el que murieron 26 personas y resultaron heridas más de 80.

El Times expuso que, cuando el tren realizó el último viaje, algunas secciones del concreto se desconectaron porque descansaban sobre vigas de acero que no fueron diseñadas para soportar el peso por si solas.

Entre los hallazgos, el New York Times asegura que al menos durante una década se emitieron advertencias y preocupaciones sobre la seguridad con la que operaba la línea 12 del Metro.

Las autoridades exigieron a las empresas constructoras que abrieran el metro antes de que finalizara el periodo del entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Según los documentos, la construcción comenzó antes de que se tuviera un plan maestro.

De acuerdo con auditores federales, el gobierno de la Ciudad de México “autorizó trabajos de mala calidad” desde el principio de la obra, incluso, la Línea 12 obtuvo su certificado una hora antes de su inauguración, según una investigación de 2014 de la Asamblea Legislativa.

Los documentos consultados también exponen que existió tanta prisa por terminar la obra que se adquirieron trenes que no eran compatibles con la línea: las ruedas no encajaban en la vía, según el New York Times, lo que “generó deformación y ondulación en la pista de acero”.

Al revisar las fotografías sobre la obra que realizó Grupo Carso, empresa de Carlos Slim, los ingenieros consideraron que existieron otros errores como el no retirar los anillos de cerámica alrededor de las “ballenas” del Metro.

Gómez García, director ejecutivo de Grupo Carso, el imperio en expansión de Slim, reconoció en una entrevista que dejar los anillos de cerámica alrededor de los postes no era lo ideal, pero dijo que no había afectado la estructura.

En un comunicado al New York Times, el ahora canciller, Marcelo Ebrard, dijo que “los problemas observados durante la construcción de la línea de metro no afectaron su funcionamiento”.

Según el diario, el funcionario les indicó que la causa del colapso en la Línea 12 podría estar relacionada con el mantenimiento. Además, afirmó que era imposible saber si su sucesor realizó todo el trabajo de mantenimiento requerido tras el sismo de 2017.