MADRE DE SHEINBAUM VINCULADA A EMPRESA “OFFSHORE” EN LOS PANAMA PAPERS

Su nombre fue hallado en la página de Offshore Leaks Database, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Annie Pardo Semo, madre de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aparece vinculada a la empresa “offshore” JAEM Ltd., teniendo como paraíso fiscal las Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo a la base de datos: Panamá Papers.

Así lo señala la cuenta de Twitter @ALEPHBIO, quien halló el nombre de Pardo Semo en la página de Offshore Leaks Database, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), a quien se relaciona con una entidad, JAEM Ltd., bajo la jurisdicción de Islas Vírgenes Británicas.

Según la información del ICIJ, JAEM Ltd. aparece vinculada no sólo con Annie Pardo Semo sino también con Mati Semo de Pardo, Esther Pardo Semo y Sally Pardo Semo como accionistas, con la intermediación de Merril Lynch.

También en los Panama Papers está otra tía de Sheinbaum, Esther Pardo Semo, y tres de sus hijos: el comentarista deportivo Miguel Gurwitz Pardo y sus hermanas Vanessa y Stephanie, quienes, según información de Proceso publicada en 2016, estaban vinculadas con la empresa Vanmiste Ltd, también bajo la jurisdicción de Islas Vírgenes Británicas.

En total son tres empresas dentro del esquema offshore bajo la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas que han sido integradas por familiares de Sheinbaum Pardo: JAEM Ltd, Jojoga Ltd y Vanmiste Ltd.

El esquema offshore promovido por el despacho panameño Mossack Fonseca, en general se dedica, mediante el uso de paraísos fiscales y empresas fantasma, a evadir impuestos y ocultar fortunas, en ocasiones obtenidas de forma ilegal (entre sus clientes ha habido traficantes de armas, narcotraficantes, políticos acusados de corrupción, etcétera).