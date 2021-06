AMLO ordena dar pasaportes a miembros del EZLN

“Hablo de este tema porque ayer se dio a conocer que se le negó un pasaporte o varios pasaportes a una comisión de indígenas zapatistas que van a Europa. Hoy en la mañana me enteré sobre esto y ya le di instrucciones al secretario para que se revise por qué no se les entregaron los pasaportes y que de inmediato se atienda”, indicó.

