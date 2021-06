Falta regularizar diputación migrante en CDMX

El Congreso de la Ciudad de México no elaboró la normativa de funcionamiento de la diputación migrante, lo que genera un vacío legal en esta figura de representación.

Por eso, Raúl Torres, primer diputado migrante de la capital, enfrentará la carencia de regulación y derechos, principalmente, en “la manera en que va a poder legislar a distancia, cómo va a votar, si tendrá prerrogativas o algún apoyo”.

Al culminar el proceso electoral, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) lanzó un llamado al Congreso capitalino para regularizar esta figura y evitar problemas a futuro.

“Quiero hacer un mensaje a las señoras y señores que integrarán el Congreso de la Ciudad de México aún hay mucho por hacer en las normas locales electorales pero lo urgente a regular es la diputación migrante, no se olviden de esa figura porque es indispensable que se marquen las líneas para que sea lo mejor posible… en esta ocasión se logró el objetivo pero sin duda se extrañan que surjan desde el Congreso“, apuntó la consejera electoral, Carolina del Ángel Cruz.

El legislador panista, Federico Döring puntualizó que esta figura se creo por la última legislativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), es decir, tiene más de tres años de existencia.

El legislador local aseguró que por culpa de Morena no se pudo realizar las normas adecuadas en la ley orgánica del Congreso capitalino.

“Esto lo tendríamos que hacer en la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México salvo que Morena decida convocar un periodo extraordinario. Tienen algunos temas por los cuales podrían convocar a este periodo y sería una gran oportunidad para hacer este trabajo”, señaló.

Los legisladores morenistas, Ricardo Ruiz y Ricardo Fuentes han presentado iniciativas para crear un marco normativo que establezca la manera en la que desarrollará sus actividades.

Por eso, mientras se establece que el diputado migrante puede participar en sesiones remotas, desde su lugar de residencia, aún cuando el resto del Congreso tenga sesiones presenciales.